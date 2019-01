Danemarca va construi insule artificiale pentru crea un Silicon Valley european langa Copenhaga

Intr-un oras unde populatia creste si spatiile pentru birouri lipsesc, cele noua insule ar urma sa fie construite incepand din 2022 pe o suprafata de trei milioane de metri patrati. Primele terenuri vor fi vandute in 2028, iar proiectul, ale carui detalii privind finantarea nu au fost facute publice, ar urma sa fie finalizat in 2040.Guvernul de la Copenhaga spera sa atraga pana la 380 de noi companii si sa creeze 12.000 de locuri de munca, ceea ce ar adauga peste opt miliarde de dolari la economia daneza, sau 2,5% din Produsul Intern Brut."Vizam intreprinderile de tehnologie de varf, dar exista intotdeauna loc pentru productia de produse de zi cu zi", a declarat ministrul Afacerilor, Rasmus Jarlov.Acesta a precizat ca Guvernul danez se asteapta ca proiectul sa se autofinanteze partial prin vanzarea de loturi de pe viitoarele insule.Una dintre cele noua insule va gazdui o centrala care va converti deseurile din Copenhaga in biogaz, instalatii pentru epurarea apelor reziduale si stocarea energiei generate de turbinele eoliene. Alte insule vor avea spatii pentru companiile din domeniul industrial."Cred ca ar putea deveni un fel de Silicon Valley european", a declarat, la randul sau, presedintele Camerei de Comert din Danemarca, Brian Mikkelsen.Orasul Copenhaga se intinde pe doua insule principale, Zealand si Amager, si a fost extins de mai multe ori prin constructia de mici insule artificiale. In luna octombrie a anului trecut, Guvernul danez a anuntat un alt proiect privind constructia unei insule in nordul capitalei scandinave, insula pe care sa fie construite peste 20.000 de locuinte.