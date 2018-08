Fermierii danezi se asteapta la noi pierderi si falimente din cauza secetei

La fel ca multe alte tari din nordul Europei, Danemarca a fost lovita de una dintre cele mai secetoase veri din istorie, care a afectat culturile agricole si veniturile fermierilor. Seceta, combinata cu preturile scazute la carnea de porc, ar urma sa provoace sectorului agricol din Danemarca cele mai mari pierderi de dupa criza financiara din 2008.Potrivit institutului de cercetare SEGES, parte a grupului de lobby Danish Agriculture & Food Council, aceste pierderi ar putea sa atinga opt miliarde de coroane daneze (1,23 miliarde dolari) . Din aceasta cifra totala, impactul secetei este estimat la sase miliarde coroane. Comparativ, la inceputul acestui an SEGES miza pe un mic profit pentru sectorul agricol in 2018."Nu exista nicio indoiala ca seceta a afectat foarte multi fermieri si ca vor fi mai multe falimente", a declarat economistul SEGES, Klaus Kaiser, care a refuzat sa ofere insa estimari cu privire la numarul falimentelor.Anterior, SEGES estima ca in acest an recoltele de grau, orz si secara ale Danemarcei ar putea scadea cu aproximativ 40% comparativ cu cele inregistrate in anii precedenti.Numai in luna iunie, 20 de societati agricole din Danemarca au declarat falimentul, un numar dublu fata de luna iunie a anului trecut. De asemenea, de la inceputul acestui an si pana in prezent, 100 de exploatatii agricole au declarat falimentul, comparativ cu 130 pe intreaga perioada a anului 2017.Cei mai afectati sunt crescatorii de porcine, avand in vedere ca preturile la carnea de porc sunt la cel mai scazut nivel de dupa 2007. In plus, seceta a afectat productia de nutret si i-a fortat pe fermieri sa cumpere nutret mai scump de la terte parti.