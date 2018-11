Peste 200 de participanti din 25 tari au participat la cea de-a treia editie a Conferintei Internationale de Business Diplomacy 2018

Modalitatile de adaptare si dezvoltare a afacerilor la noile paradigme ale secolului XXI;

Sinergia dintre diplomatie si business. Exemple de utilizare a diplomatiei in dezvoltarea afacerilor din sectorului bancar, a afacerilor din IT, a turismului medical, a industriei de cinematografie etc;

Necesitatea de a colabora atat pe plan regional cat si global pentru dezvoltarea afacerilor, de unde a reiesit necesitatea ca oamenii de afaceri sa dobandeasca noi competente specifice diplomatului;

Afacerile guvernamentale globale intr-o perioada marcata de numeroase schimbari geopolitice;

Diplomatia clasica intr-o lume aflata intr-o continua schimbare;

Protejarea informatiilor confidentiale din cadrul Companiei;

Nevoia de competente diplomatice in construirea de aliante strategice si deschiderea de noi piete internationale;

Legatura diplomatiei cu alte domenii de activitate: Cyber Diplomacy, Media & Journalism Diplomacy, Climate Diplomacy, City Diplomacy, Digital Diplomacy; Sport Diplomacy, Cultural Diplomacy, Corporate Diplomacy

Negocieri in situatii de criza;

Editia de anul acesta a Conferintei, a continuat seria de dezbateri pe tema Business Diplomacy demarate de Bursa Romana de Afaceri inca din anul 2015, si a prilejuit si lansarea programului international Diplomacy360 care a exemplificat legatura diplomatiei cu alte sectoare de activitate precum cel cultural, media & jurnalism, sport, public, securitate informatica si digitala, clima si nu in ultimul rand administrarea oraselor.isi propune sa fie o platforma internationala de comunicare si relationare intre diplomati din diverse tari si oameni de afaceri, persoane cu putere de decizie din companii locale si internationale, precum si alti experti din diverse domenii de activitate din tara si strainatate.Anul acesta, in cadrul Conferintei au fost prezenti. Participantii au beneficiat de un continut actual si divers prezentat de catreParadigmele de lucru se schimba rapid, sensibil influentate de factori geopolitici, tehnologici si economici, care nu mai tin doar de elementul national. Aceste schimbari genereaza atat amenintari, cat si oportunitati pentru organizatii si companii, de aceea principalele teme abordate au fost:In cadrul Conferintei si-au prezentat punctele de vedere legate de legatura diplomatiei cu alte sectoare de activitate, urmatorii speakeri: E.S. Dl Cristian DIACONESCU fost Ministru al Afacerilor Externe, Shaun RIORDAN Director al departamentului de Diplomatie si Cyber din cadrul Institutului European de Studii Internationale, Alteta sa Regala Printesa Lia a Romaniei, Lena Baecker fondator si presedinte al "Good Government Affairs" Suedia, Anca Stefan directorul Institutului Ana Aslan, E.S. doamna Lise Nicoline KLEVEN GREVSTAD - Ambasadorul Regatului Norvegiei la Bucuresti, Dominic BRUYNSEELS - Presedinte Executiv FIRST BANK Romania, E.S Dl Stefan GLAVAN, Ionut Rites - presedintele Centrului de Strategii Aplicate, Colin Lovering vice-presedinte Avison Young Romania, Mihai COVALIU presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, dr h.c. Ioan Holender, Liviu Danila expert TAIEX, Valentin PREDA presedinte Bursa Romana de Afaceri, Stefan POPESCU - Corporate Affairs ENGIE Romania, Dan Carbunaru director Calea Europeana, Tal Pavel CEO MiddleEasterNet, Helene ROOS directorul Institutului Francez din Romania, Monica GHIURCO TVR, Emil Strainu expert in probleme climatice.Ca element inedit, trebuie mentionat ca in cadrul Conferintei s-a lansat si primul Ghid de Business-Diplomacy: "Cum sa fii Ambasadorul propriei Organizatii".De asemenea, in caietul de lucru al Conferintei (disponibil in format print in limba engleza), au fost incluse pe langa acest Ghid, si prezentarea Programului Diplomacy360, a Workshopurilor de Business Diplomacy, precum si oportunitati concrete de business si solicitari de parteneriate din Romania adresate in principal potentialilor parteneri externi.Diplomatii acreditati la Bucuresti au avut astfel ocazia de a intra in posesia unor propuneri reale si concrete de business din Romaina, care includ solicitari de parteneriate, afaceri de vanzare si proiecte de investitii.Din tematica deosebita, speakerii prezenti precum si din audienta Conferintei - inclusiv din randul diplomatior straini acreditati la Bucuresti dar si a unor invitati externi, s-a remarcat caracterul de interes public al evenimentului care, dealtfel, a scos in evidenta rolul pe care Romania il poate avea ca platforma de stabilitate si comunicare in regiune. Diplomacy360 / International Business Diplomacy Conference 2018 s-a adresat in principal reprezentantilor mediului de afaceri (manageri de companii multinationale, antreprenori si oameni de afaceri, decidenti din companii), diplomatilor, oficialitatilor si altor categorii profesionale interesate de multiplele sinergii existente intre diplomatie si diverse domenii de activitate, asa cum a fost mentionat mai sus.Pentru prima data in Romania, au fost propuse spre dezbatere si studiu intr-un mod integrat, concepte precum digital diplomacy, city diplomacy, cultural diplomacy, sport diplomacy, cyber diplomacy, media & journalism diplomacy, business diplomacy si climate diplomacy, acestea fiind si principalele sectoare de activitate carora li s-a adresat "Diplomacy360 / International Business Diplomacy Conference 2018".Prin abordarea acestor subiecte, cei 20 de speakeri din tara si strainatate (diplomati, oficiali, oameni de afaceri si experti in relatii internationale) au scos in evidenta o serie de metode si tehnici specifice diplomatiei care pot fi folosite si de reprezentanti ai altor sectoare pentru a exploata noi oportunitati intr-un mediu global aflat in continua schimbare, si pentru a anticipa potentialele riscuri rezultate la adresa organizatiei pe care o reprezinta.Pentru a opera sustenabil si a-si proteja interesele, organizatiile trebuie sa-si dezvolte competente interne care sa le permita crearea, cultivarea si managementul relatiilor de nivel inalt, cu grupuri de interese internationale, factori guvernamentali, neguvernamentali si privati influenti si relevanti pentru activitatea acestora.Acest fapt necesita un mod de a fi, respectiv de a vedea, analiza, planifica si actiona, uneori in conditii ostile, iar diplomatia ofera liderilor din diverse sectoare multe din uneltele si metodele necesare pentru a reusi.Toti cei interesati de programul international Diplomacy360 / Business Diplomacy inclusiv de modulele de pregatire cu lectori atat din tara cat si din strainatate, pot contacta organizatorii la numarul de telefon 021-266.56.77 sau pot gasi detalii prin intermediul site-urilor dedicate: business-diplomacy.ro rbe.ro si diplomacy360.com Programul Business Diplomacy a demarat in anul 2015 si a constat deja in organizarea a patru evenimente importante pe aceasta tema, cu participare internationala.In completarea programului de conferinte, la solicitarea participantilor din anii precedenti, in zilele de 12-13 Noiembrie a fost organizat si primul Workshop de Business Diplomacy din Romania, programul de training urmand sa fie organizat si anul viitor.BURSA ROMANA DE AFACERI este prima si cea mai complexa platforma de intermediere si consultanta in afaceri din Romania cu acces la piata internationala, parteneri de afaceri, investitori straini, oportunitati de afaceri, care faciliteaza internationalizarea companiilor romanesti, investitiile private de capital, realizarea de parteneriate de afaceri, joint-ventures in tara si in strainatate, dezvoltarea si/sau restructurarea afacerilor, vanzarea si cumpararea de afaceri la cheie. Noi conectam oamenii de afaceri si companiile la noi piete de desfacere, parteneri si oportunitati de afaceri.Galeria foto a evenimentului poate fi gasita aici Organizatori: Bursa Romana de Afaceri, Centrul de Startegii AplicateParteneri principali: Global Vision, FIRST BANK, Manpower Group, Borsec, ALS Life Sciences Romania, Cromwell Evan GlobalParteneri de promovare & suport: CCIBRP, RE:START ROMANIA, BCCBR, Hellenic-Romanian Bilateral Chamber of Commerce, Belgian Romanian Chamber of Commerce, ARIES, TraduceriPRO.com, Alpha Cab, Konica Minolta, comm360, WORLD ENERGY COUNCIL - CNR, Jockey Club, Middleeasternet, Global Intelligence, ANBAR, Sapunul Cheia, BRCCParteneri media: TVR, Agerpres,, The Times - Legal Innovation, Manager Express,, PRbox.ro, DeBizz, Transilvania Business, Intervio, Canal33, CaleaEuropeana.eu, FollowBusiness Albania, Economistul, Club Economic, Romania Durabila, Business Arena, Profit.ro.