Cum sa aduni bani la buget: O tara le ofera strainilor cetatenia in schimbul unui depozit de 400.000 dolari

Egiptul cauta modalitati de a-si revigora finantele si de a readuce investitiile straine care au parasit tara dupa revoltele din 2011. Autoritatile au adoptat in acest scop o serie de reforme drastice, in baza unui acord cu FMI in valoare de 12 miliarde de dolari lansat la sfarsitul lui 2016.Potrivit noii legi, strainii care fac un depozit de sapte milioane de lire egiptene sau echivalentul in valute straine vor avea optiunea de a primi cetatenia, daca predau depozitul catre trezoreria publica dupa cinci ani.Seful comisiei parlamentare pentru aparare si securitate nationala, generalul Kamal Amer, a explicat ca noile prevederi se adauga recentelor amendamente la legislatia privind investitiile care le ofera stimulente strainilor pentru a investi in Egipt. El a precizat ca strainii care dobandesc cetatenia nu vor beneficia de drepturi politice decat dupa cinci ani si vor avea nevoie de zece ani pentru a putea candida la alegeri sau pentru a putea fi numiti intr-un for reprezentativ. La randul lor, sotii sau sotiile si copiii vor putea dobandi cetatenia Egiptului doar daca au resedinta in aceasta tara, a mentionat oficialul egiptean.Nu este clar pentru moment ce avantaje economice ar obtine un strain odata cu cetatenia Egiptului, intrucat restrictiile impuse proiectelor de investitii straine in aceasta tara sunt deja foarte limitate, noteaza Reuters. Totusi, de pilda, strainii nu pot detine terenuri agricole si alte proprietati in Peninsula Sinai, unde armata egipteana a lansat in februarie o vasta operatiune impotriva gruparii islamiste Statul Islamic.