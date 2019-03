Banca Nationala a Elvetiei a castigat peste 2 miliarde de franci de pe urma ratelor negative ale dobanzii

Interventiile valutare si ratele negative ale dobanzilor sunt principalele instrumente prin care Banca Nationala a Elvetiei incearca sa provoace deprecierea monedei nationale, care este in mod constant descrisa ca "semnificativ supraevaluata". Un franc prea puternic afecteaza exporturile Elvetiei si chiar avansul economiei.Taxarea bancilor comerciale este menita sa descurajeze achizitiile de franci elvetieni si face parte din strategia SNB de a tine sub control valoarea monedei nationale. Francul elvetian, considerat ca o valoare de refugiu, este afectat de turbulentele de pe pietele financiareProfitul obtinut de SNB de pe urma ratelor negative ale dobanzilor nu compenseaza pierderile de 16,3 miliarde de franci elvetieni provocate de pozitiile valutare, rezultatul interventiilor institutiei menite sa deprecieze moneda nationalaCa rezultat, SNB a raportat pentru 2018 pierderi de 14,9 miliarde de franci elvetieni, aproape de estimarea institutiei din ianuarie, cand previziona pierderi de 15 miliarde de franci elvetieni.Totusi, banca va reusi sa plateasca actionarilor dividende, dupa ce in 2017, a raportat cel mai ridicat profit din istoria de 110 ani a institutiei, in valoare de 54,4 miliarde de franci elvetieni. SNB va distribui dividende in valoare de doua miliarde de franci elvetieni catre Guvernul federal si cantoanele elvetiene."Banca Nationala a Elvetiei a fost afectata de declinul pietelor financiare din 2018, in timp ce aprecierea francului elvetian a redus valoarea investitiilor in valuta", a apreciat Alessandro Bee, economist la UBS.La fel ca majoritatea bancilor centrale, SNB are drept sarcina principala asigurarea stabilitatii preturilor si nu este obligata sa faca profit. Insa, legal, Banca Nationala a Elvetiei are statutul unei corporatii in care majoritatea actiunilor sunt detinute de Guvernul federal elvetian si de cele 26 de cantoane.Exista, de asemenea, aproximativ 2.000 de investitori privati care primesc dividende, dar care beneficiaza de drepturi de vot extrem de limitate.