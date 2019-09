Banca Nationala a Elvetiei a pastrat politica monetara ultra-relaxata

In linie cu estimarile analistilor, SNB a pastrat dobanda de referinta la minus 0,75% iar rata dobanzii pentru depozitele constituite la SNB a ramas tot la minus 0,75%.De asemenea, Banca Nationala a Elvetiei s-a angajat sa ramana activa pe pietele valutare pentru a atenua presiunile asupra francului elvetian, perceput ca o investitie de refugiu in vremuri de incertitudini. Joi, moneda Elvetiana s-a apreciat la cel mai ridicat nivel fata de euro din ultimii doi ani, din cauza tensiunilor comerciale dintre SUA si China si a incertitudinii politice din Europa.Si presedintele SNB, Thomas Jordan, afirma recent ca institutia va mentine ratele negative ale dobanzilor si va interveni pe pietele valutare pentru a tine sub control aprecierea monedei nationale.Dar perspectivele privind inflatia in 2019 si in 2020 sunt atenuate iar situatia pe pietele valutare si financiare ramane "fragila", tinand cont de evolutiile economice si incertitudinile politice din unele tari. "In acest context, politica noastra monetara ultra-relaxata, cu rate negative ale dobanzilor, si disponibilitatea de a intervina pe pietele valutare, daca va fi necesar, raman esentiale si adecvate", a declarat oficialul SNB.Acesta a dat asigurari ca in cele din urma ratele dobanzilor in Elvetia vor reveni in teritoriu pozitiv. "Nu pot sa va spun acum exact cand se va intampla", a spus Jordan.Abandonarea ratelor negative ale dobanzilor in acest moment ar afecta semnificativ economia elvetiana, as spori atractivitatea francului, ar majora somajul si ar duce inflatia in teritoriu negativ, a avertizat seful SNB.Pentru a tine sub control evolutia francului, SNB se foloseste de ratele negative ale dobanzilor si de interventia pe pietele valutare.