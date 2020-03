Banca Nationala a Elvetiei a raportat anul trecut un profit de peste 50 de miliarde de dolari

Este al doilea cel mai ridicat profit din istoria de 113 ani a SNB si va permite institutiei sa dubleze, la patru miliarde de franci elvetieni, valoarea dividendelor catre guvernele si cantoanele elvetiene.SNB a mai informat luni ca in 2019 a obtinut un castig de 6,9 miliarde de franci elvetieni de pe urma detinerilor de aur si de 2,1 de miliarde de franci elvetieni de pe urma pozitiilor valutare.Banca Nationala a Elvetiei mentine rata dobanzii pentru depozitele constituite la SNB la minus 0,75%, cel mai redus nivel pe plan mondial. In 2019, SNB a facut un profit de 1,94 miliarde de franci elvetieni de pe urma ratelor negative ale dobanzilor.Realizarea de profit nu face parte din mandatul Bancii Nationale a Elvetiei, care se concentreaza pe stabilitatea preturilor si sustinerea economiei elvetiene. Pentru a-si atinge obiectivele, institutia a derulat o campanie indelungata destinata reducerii valorii francului, o moneda cautata de investitori in perioade de incertitudine geopolitica, dar a carei apreciere afecteaza economia elvetiana dependenta de exporturi.