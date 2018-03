Banca Nationala a Elvetiei a raportat in 2017 cel mai ridicat profit din istoria institutiei

Ratele negative ale dobanzilor au ajutat SNB sa raporteze in 2017 cel mai ridicat profit din istoria de 110 ani a institutiei.Luni, Banca Nationala a Elvetiei a confirmat ca profitul sau anual a urcat la 54,4 miliarde de franci elvetieni, mai mult decat dublu fata de 24,5 miliarde de franci elvetieni in 2016, in special de pe urma investitiilor valutare si a detinerilor de aur.Aprecierea euro a majorat valoarea rezervelor in valuta ale SNB, care au ajuns la 760 de miliarde de franci elvetieni la 30 ianuarie 2018.In plus, SNB a anuntat mentinerea dividendelor la 15 franci, nivelul maxim legal.La fel ca majoritatea bancilor centrale, SNB are drept sarcina principala asigurarea stabilitatii preturilor si nu este obligata sa faca profit. Insa, legal, Banca Nationala a Elvetiei are statutul unei corporatii in care majoritatea actiunilor sunt detinute de Guvernul federal elvetian si de cele 26 de cantoane.Exista, de asemenea, aproximativ 2.000 de investitori privati care primesc dividende, dar care beneficiaza de drepturi de vot extrem de limitate.