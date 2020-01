Banca Nationala a Elvetiei se asteapta la un profit de 49 de miliarde de franci pentru 2019

Potrivit rezultatelor anuale preliminare publicate joi, SNB a realizat in 2019 un profit de aproximativ 40 de miliarde de franci de pe urma pozitiilor valutare si un castig de 6,9 miliarde franci de pe urma detinerilor de aur. Gratie profitului total de 49 miliarde franci realizat anul trecut, dupa pierderile de 15 miliarde franci in 2018, Banca Nationala a Elvetiei va plati dividende in valoare de doua miliarde de franci catre guvernele si cantoanele elvetiene si va purta discutii cu Ministerul de Finante cu privire la alte posibile distribuiri pentru 2019 si 2020.Realizarea de profit nu face parte din mandatul Bancii Nationale a Elvetiei, care se concentreaza pe stabilitatea preturilor si sustinerea economiei elvetiene. Pentru a-si atinge obiectivele, banca centrala a Elvetiei a derulat o campanie indelungata destinata reducerii valorii francului, o moneda cautata de investitori in perioade de incertitudine geopolitica, dar a carei apreciere afecteaza economia elvetiana dependenta de exporturi.Profitul semnificativ realizat de SNB reflecta castigurile generate de banca centrala a Elvetiei de pe urma pachetului semnificativ de actiuni si obligatiuni pe care le-a cumparat pentru a slabi francul. La finele lui 2019, investitiile in valuta ale SNB se ridicau la peste 804 miliarde franci, o valoare mai mare decat intreaga economie elvetiana.