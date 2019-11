Economia Elvetiei a crescut peste asteptari in 2019, sfidand incetinirea globala

PIB-ul Elvetiei a crescut cu 0,4% in perioada iulie-septembrie 2019, fata de o expansiune de 0,3% in trimestrul doi din 2019, a informat joi Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice (SECO), in timp ce analistii se asteptau la un avans de 0,2%.In ritm anual, cresterea economia Elvetiei a fost de 1,1% in trimestrul trei din 2019, de la 0,2% in precedentele trei luni, si fata de un avans de 0,8% previzionat de analisti.Exporturile au inregistrat un avans de 0,8%, pe fondul sporiri exporturilor de medicamente de la companii ca Roche si Novartis. Si cresterea de 8,2% a sectorului energiei a contribuit la performanta PIB-ului in trimestrul trei din acest an.Per ansamblu, in perioada iulie-septembrie 2019 cresterea economiei elvetiene a fost dubla fata de cea a zonei euro, cea mai mare piata de export a Elvetiei.Economistii intervievati de Bloomberg se asteapta ca in acest an economia Elvetiei sa creasca cu doar 0,8%. Ar fi cea mai slaba performanta din ultimul deceniu. Si Guvernul elvetian previzioneaza un avans de 0,8% in acest an, urmat de o crestere de 1,7% anul viitor.A