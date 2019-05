Elvetia cauta solutii pentru reducerea preturilor articolelor de zi cu zi

Produse vandute pe asa-numitasunt produse autentice care pot fi vandute la preturi mai mici prin ocolirea canalelor oficiale de distributie. In mod frecvent angrosistii cer preturi mai mari din partea retailerilor din Elvetia, avand in vedere puterea relativ mare de cumparare din tara cantoanelor.Acest subiect a dobandit importanta ca urmare a unei campanii privind organizarea unui referendum care sa asigure preturi corecte in Elvetia, tara unde preturile pentru articolele de zi cu zi sunt printre cele mai mari din Europa si deseori ii socheaza pe vizitatori.Cabinetul elvetian a apreciat ca initiativa privind organizarea unui referendum este una corecta dar merge prea departe in eforturile destinate sa determine companiile sa reduca preturile. Cabinetul a recomandat alegatorilor sa respinga planul unui referendum si in schimb sa sprijine propunerea alternativa a executivului."Companiile interne si straine ar trebui, in anumite circumstante, sa fie obligate sa aprovizioneze companiile din Elvetia prin canale de livrare din strainatate. In acest fel discriminarea nejustificata a preturilor internationale poate fi contracarata", a informat cabinetul elvetian. Aceasta propunere alternativa evita consecintele negative pentru firmele elvetiene si ocoleste conflictele care decurg din obligatiile internationale ale Elvetiei, sustine executivul.In anul 2017 preturile de consum pentru gospodariile din Elvetia erau cu 56% mai mari decat media din cele 15 state din Europa Occidentala. Doar islandezii, care locuiesc pe o insula in Oceanul Atlantic la peste 1.000 de kilometri de Europa continentala, plateau preturi mai mari. Multi elvetieni trec in mod frecvent granita in Germania, Franta, Italia si Austria pentru a face cumparaturi mai ieftine, ceea ce afecteaza firmele elvetiene care pierd anual vanzari in valoare de mai multe miliarde de dolari.Pe de alta parte, si salariile sunt mai mari in Elvetia. Guvernul citeaza asa-numitul index Big Mac al puterii de cumparare, care arata ca anul trecut un muncitor din Zurich trebuia sa munceasca 13 minute pentru a castiga suma necesara pentru a-si cumpara renumitul hamburger McDonald's, fata de 18 minute la Berlin sau Viena, 23 de minute la Paris si 24 minute la Roma.