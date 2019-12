Elvetia emite doua monede in onoarea lui Roger Federer

Nascut la Basel in 1981, Roger Federer a castigat mai multe titluri de Grand Slam decat orice alt jucator de tenis."Pentru prima data in istoria sa, Monetaria Elvetiei va dedica o moneda comemorativa unei persoane in viata", a informat Guvernul federal intr-un comunicat de presa.Un numar de pana la 95.000 de exemplare dintr-o moneda de argint de 20 de franci elvetieni cu imaginea lui Roger Federer vor fi emise in luna ianuarie 2020 urmand ca in luna mai 2020 sa fie emisa si o moneda de aur in valoare de 50 de franci tot cu imaginea lui Federer."Pe langa faptul ca este, probabil, cel mai de succes sportiv elvetian, este de asemenea si un ambasador perfect pentru Elvetia", apreciaza Guvernul federal.Federer detine un record neegalat dupa ce a castigat 20 de titluri de Grand Slam precum si alte recorduri care in opinia autoritatilor elvetiene il fac pe Federer "probabil, cel mai mare jucator de tenis din toate timpurile"."Multumesc Elvetia si Swissmint pentru aceasta onoare si privilegiu incredibil" a raspuns Federer intr-un mesaj publicat pe contul sau de Tweeter.In mod ocazional, Monetaria Elvetiei a lansat monede comemorative care celebreaza evenimente istorice, persoane si organizatii din Elvetia. De exemplu, in 2019 au fost lansat monede comemorative dedicate Apollo 11, misiunea care i-a dus pe oameni in premiera pe Luna, si aniversarii centenarului Circus Knie, cel mai mare circ al Elvetiei.