Elvetia se asteapta la pierderi de 15 miliarde de franci in 2018

Pierderile vin dupa ce, in 2017, Banca Nationala a Elvetiei a raportat cel mai ridicat profit din istoria de 110 ani a institutiei, in valoare de 54,4 miliarde de franci elvetieni, transmit MarketWatch si Reuters."Banca Nationala a Elvetiei a fost afectata de declinul pietelor financiare din 2018, in timp ce aprecierea francului elvetian a redus valoarea investitiilor in valuta", a apreciat Alessandro Bee, economist la UBS.Moneda elvetiana s-a apreciat cu 1,13% fata de euro la sfarsitul anului trecut, de la 1,17% la finalul lui 2017, ceea ce reduce valoarea actiunilor si bondurilor denominate in euro detinute de SNB.Banca Nationala a Elvetiei detine aproximativ 20% din rezervele sale in actiuni si restul in bonduri, a caror valoare a scazut de la inceputul lui 2018.Chiar daca va raporta pierderi, SNB va distribui dividende in valoare de doua miliarde de franci elvetieni catre Guvernul federal si cantoanele elvetiene.La fel ca majoritatea bancilor centrale, SNB are drept sarcina principala asigurarea stabilitatii preturilor si nu este obligata sa faca profit. Insa, legal, Banca Nationala a Elvetiei are statutul unei corporatii in care majoritatea actiunilor sunt detinute de Guvernul federal elvetian si de cele 26 de cantoane.Exista, de asemenea, aproximativ 2.000 de investitori privati care primesc dividende, dar care beneficiaza de drepturi de vot extrem de limitate.