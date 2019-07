Elvetia vrea sa-si construiasca reputatia de producator de vinuri exclusiviste

Discretia vinurilor elvetiene in strainatate este similara cu cea a Festivalului viticultorilor elvetieni, care incepe joi, 18 iulie, si se deruleaza pana la 11 august. Ambele pot fi considerate extraordinare dar sunt foarte putin cunoscute in afara Elvetiei. Acest festival, gazduit de regiunea viticola Lavaux, se desfasoara incepand din 1797 odata la un sfert de secol si este inregistrat in patrimoniul UNESCO, dar putini oameni din afara Elvetiei stiu de existenta sa.Principalul eveniment al acestui spectacol muzical in aer liber care se desfasoara la Vevey, intr-o arena care poate gazdui in fiecare seara pana la 20.000 de spectatori, este o reprezentatie teatrala anuala care povesteste ce se intampla pe parcursul unui an intr-o vie de la taiere pana la recolta.Inaintea editiei din acest an, expertii din industria viticola sustin ca a venit timpul sa se vorbeasca despre vinurile elvetiene.Damien Leclerc, director de vanzari la Lavinia, un renumit magazin de vinuri din centrul Genevei, recunoaste ca vinurile elvetiene sunt putin cunoscute publicului international insa subliniaza ca profesionistii si cunoscatorii apreciaza faptul ca, in pofida productiei mici, Elvetia are soiuri de struguri si vinuri de calitate ridicata. "Avem varietati de struguri excelente care exista numai aici", spune Leclerc, citand drept exemplu Completer, un soi de struguri din cantonul Graubuenden din care se produc vinuri albe.Leclerc subliniaza ca, pentru a avea succes in strainatate, vinurile elvetiene trebuie sa puna accentul pe "exclusivitate", mai ales avand in vedere ca tara cantoanelor nu poate concura la capitolul productie cu gigantii Franta si Italia.In anul 2018, suprafata totala alocata viticulturii in Elvetia era de 15.000 de hectare, comparativ cu 800.000 de hectare in Franta. Multe din viile de top din Elvetia sunt in Lavaux, iar restul pe dealurile dintre Lausanne si Montreux, pe malurile lacului Leman.Chiar si asa, doar un procent din vinul produs in Elvetia este exportat, potrivit Observatorului elvetian pentru piata vinului (OSMV) . In mod traditional, viticultorii elvetieni au fost reticenti sa isi exporte vinurile unul dintre motive fiind acela de a evita sa intre intr-un razboi al preturilor cu producatorii din alte tari care pot sa aduca pe piata cantitati mult mai mari de vin.Insa pe fondul scaderii consumului intern de vin, Elvetia incearca de mai multi ani sa cucereasca piata internationala si mizeaza pe atuurile sale, diversitate regiunilor de provenienta, diversitatea microclimatelor, soiurile indigene, pentru a-i seduce pe clientii din strainatate.O noua strategie sustinuta de Swiss Wine Promotion (SWP), un organism interprofesional al viei si vinului elvetian, isi propune sa ii determine pe producatori sa renunte la segmentul low end al pietei si sa mizeze pe produse de calitate ridicata pentru consumul peste hotare. Cu prilejul activitatilor de promovare "nu vom mai incerca sa vindem Fendant sau un vin ieftin ci produse de nisa", a spus presedintele SWP, Jean-Marc Amez-Droz. Potrivit acestuia, exportatorii elvetieni au descoperit ca au succes in promovarea unor sticle de vin cu preturi de peste 30 de franci (27 de euro) in timp ce o sticla de vin elvetian cu un pret de 5 franci (4,50 euro) este refuzata pe motiv ca este prea scumpa pentru calitatea sa.