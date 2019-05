Elvetienii au aprobat prin referendum reforma sistemului de taxe si a finantarii sistemului de pensii

Potrivit estimarilor preliminare, masura a fost aprobata cu 66% de voturi pentru fata de 34% contra.Votul cu privire la reforma sistemului de taxe si a finantarii sistemului de pensii va pune capat unei dispute care dureaza de mai multi ani cu privire la regimul fiscal favorabil oferit de Elvetia pentru companiile multinationale.Aprobarea acestei reforme era vitala pentru a evita situatia in care Elvetia sa fie considerata o tara paria pentru taxele reduse oferite multinationalelor, a declarat ministrul elvetian de Finante, Ueli Maurer.In urma cu doi ani, elvetienii au respins o precedenta tentativa de reformare a sistemului de taxe pentru companii, care potrivit criticilor ofera Elvetiei un avantaj incorect in atragerea de mari companii globale.La presiunile Uniunii Europene si Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, Elvetia a promis ca va respecta standardele internationale si va elimina taxele reduse pe care le percepe de la cele aproximativ 24.000 de companii straine care au sediul fiscal in Elvetia.In urma votului de duminica, Guvernul federal va elimina statutul fiscal special care permitea companiilor straine ca plateasca taxe de cuprinse intre 12% si 7,8%, fata de taxe cuprinse intre 12% si 24% cat platesc companiile elvetiene "normale". In schimb, cantoanele elvetiene vor putea sa coboare taxele pentru companiile "normale", in ideea de a le descuraja sa plece din Elvetia.Pentru a risipi ingrijorarile ca aceste taxe mai mici vor crea presiuni pentru serviciile publice si cetateni, guvernul federal a promis ca va injecta in fiecare an aproximativ doua miliarde de franci (1,98 miliarde dolari) in sistemul public de pensii.Referendumurile sunt o obisnuinta in sistemul de democratie directa din Elvetia, mai multe astfel de plebiscite avand loc in fiecare an. Pentru ca o initiativa populara sa fie adoptata are nevoie de spriijnul majoritatii alegatorilor precum si de suportul a mai mult de jumatate din cele 26 de cantoane elvetiene.