Elvetienii decid duminica soarta postului national. Vor mentine sau nu taxa radio-tv?

Sustinatorii acestei initiative vor sa elimine taxa radio-tv (denumita 'Billag' in Elvetia) care, anul trecut, a strans 1,37 miliarde de franci (1,38 miliarde de dolari), fiind un sprijin financiar vital pentru mass media publice, atat la nivel federal, cat si pentru cele regionale si locale.In prezent, taxa radio-tv din Elvetia se ridica la 451 de franci (392 de euro) pe an si este una dintre cele mai mari din Europa. Comparativ, in alte tari din Europa, precum Spania, nu exista o taxa radio-tv, in timp ce in altele, precum Olanda, a fost abolita sau este pe punctul de a disparea complet, precum in Belgia.Votul de duminica este urmarit cu atentie de catre autoritatile de la Berna, deoarece postul national de radio-televiziune, SSR, care opereaza in cele patru limbi oficiale din Elvetia (germana, franceza, italiana si retoromana) depinde de aceasta taxa radio tv care ii asigura 75% din buget.Pe langa SSR, de taxa radio-tv beneficiaza si alte 21 de posturi regionale de radio si 13 posturi regionale de televiziune. In total, 13.500 de locuri de munca directe si indirecte sunt amenintate, avertizeaza autoritatile federale.SSR, unde lucreaza aproximativ 6.000 de persoane, "va trebui sa inceteze rapid activitatea in cazul unui vot in favoarea initiativei", a declarat purtatorul de cuvant de la SSR, Daniel Steiner. "Fara o taxa radio-tv, ar fi imposibil pentru ca o tara cu patru limbi oficiale cum este Elvetia sa aiba o oferta audiovizuala care sa indeplineasca acelasi serviciu public cum se intampla in prezent", a apreciat Steiner.Guvernul federal a informat ca daca populatia va decide la urne in favoarea mentinerii taxei radio-tv, nivelul acestei taxe va fi redus pana la 365 de franci anual pe gospodarie, incepand din 2019, de la aproximativ 450 de franci, in prezent. In schimb, taxa va trebui platita de toti, chiar si de catre cei care nu detin un televizor sau un radio.Tot duminica, elvetienii se vor pronunta prin vot asupra dreptului guvernului federal de a percepe taxe pentru inca 15 ani.Aproape doua treimi dintre veniturile la bugetul federal elvetian sunt asigurate de taxa federala directa si TVA. Insa dreptul guvernului federal de a percepe aceste doua taxe este limitat pana la finele lui 2020, iar in data de 4 martie 2018 alegatorii elvetieni se vor pronunta prin vot asupra unei noi prelungiri pentru inca 15 ani.Guvernul federal elvetian percepe taxe de aproximativ 100 de ani, insa are aceasta putere doar pentru o perioada limitata de timp. Pana acum toate incercarile de acorda guvernului puterea de a percepe permanent taxe au esuat. Solutia de compromis adoptata de Parlament a fost organizarea unei consultari pentru a prelungi dreptul guvernului federal de a percepe taxa federala directa si TVA pana in anul 2035.Referendumurile sunt o obisnuinta in sistemul de democratie directa din Elvetia, mai multe astfel de plebiscite avand loc in fiecare an.