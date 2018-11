Elvetienii vor vota duminica daca vacile isi vor pastra coarnele

Referendumul cu privire la pastrarea "demnitatii septelului" a fost initiat de Armin Capaul, un fermier de 66 de ani.In urma cu noua ani acesta a demarat o campanie pentru acordarea de subventii fermierilor astfel incat acestia sa poata sa isi asigure spatiul de pasunat suplimentar de care animalele cu coarne au nevoie si astfel sa fie redusa practica de inlaturare a coarnelor, transmite Reuters."Trebuie sa lasam vacile asa cum sunt. Sa le lasam coarnele. Atunci cand li se inlatura coarnele, sunt triste", spune Armin Capaul. Apreciind ca datorita coarnelor vacile pot comunica si isi pot regla temperatura corpului, Capaul vrea ca fiecare fermier sa primeasca o subventie anuala de 190 de franci pentru fiecare animal cu coarne.In prezent, aproape trei sferturi din vacile din Elvetia, care au devenit un simbol national si o atractie turistica, nu au coarne fie pentru ca au fost concepute genetic in acest, fie pentru ca acestea au fost inlaturate dupa nastere.Dupa ce activitatea de lobby a esuat, Armin Capaul a reusit sa stranga cele 100.000 de semnaturi necesare pentru a impune organizarea unui referendum. Campania sa ar putea sa beneficieze de sprijinul celor care se opun ecornarii (care presupune utilizarea un dispozitiv din fier incalzit pana la incandescenta pentru a arde tesutul din care creste cornul) pe motiv ca este dureroasa.In schimb, Guvernul elvetian se opune acestei initiative, subliniind ca ar putea cheltui pana la 30 de milioane de franci din bugetul anual de trei miliarde de franci alocat agriculturii si in plus ar fi o povara pentru constitutia tarii., a declarat ministrul Economiei din Elvetia, Johann Schneider-Ammann.Exista si fermieri care se opun acestei initiative. "Sistemul actual are avantaje. Daca vacile ar avea coarne, pericolul ranirii altor animale sau al oamenilor ar fi mai mare. Fiecare fermier ar trebui sa decida pentru el. Avem alte probleme mai importante in agricultura", spune Stefan Gilgen, ale carui 48 de vaci furnizeaza zilnic 1.000 de litri de lapte catre producatorul elvetian de lactate Emmi AG.Sondajele derulate luna aceasta sugereaza ca votul va fi unul strans. Firma de cercetare de piata GFS Bern sustine ca 49% din alegatori vor vota in favoarea initiativei iar 46% impotriva.Pentru ca o initiativa populara sa fie adoptata are nevoie de spriijnul majoritatii alegatorilor precum si de suportul a mai mult de jumatate din cele 26 de cantoane elvetiene.