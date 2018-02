Exporturile de ceasuri elvetiene au explodat. Cine a dat peste cap calculele orologerilor

Federatia Industriei de Orologerie din Elvetia (FHS) a informat marti ca luna trecuta livrarile de ceasuri (un sinonim pentru exporturi - n.r.) au crescut cu 13% pana la 1,6 miliarde franci (1,7 miliarde de dolari). Acesta este cel mai puternic salt inregistrat dupa luna octombrie 2012 si totodata cea de a noua luna consecutiva de crestere.Cifrele foarte bune pentru luna ianuarie 2018 vin dupa ce in 2017 exporturile de ceasuri elvetiene au inregistrat prima lor crestere anuala de dupa 2014."Desi am remarcat ca datele pentru luna ianuarie au fost influentate de o serie de factori favorabili, daca aceasta accelerare a ritmului de crestere va continua ar putea confirma inceputul unui ciclu mult asteptat de refacere a stocurilor in randul distribuitorilor de ceasuri", a apreciat Zuzanna Pusz, analist la Berenberg.Datele arata ca in luna ianuarie livrarile de ceasuri elvetiene spre China si Hong Kong au crescut cu 44% respectiv 21%. In cazul acestor doua piete exporturile de ceasuri elvetiene au fost influentate de comenzile facute inaintea Anului Nou Chinezesc, care in 2018 a fost sarbatorit cu o luna mai tarziu decat in 2017.O alta evolutie importanta este acea ca exporturile de ceasuri cu preturi cuprinse intre 500 si 3.000 de franci au fost cele care au inregistrat cea mai mare crestere, 21% in termeni de valoare. In schimb, exporturile de ceasuri din segmentul low-end si-au continuat scaderea in ianuarie. Potrivit FHS, livrarile de ceasuri care costa mai putin de 200 de franci au scazut cu 3,5%, aceasta fiind singura categorie de ceasuri care au inregistrat o scadere a exporturilor in ianuarie.