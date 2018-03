FMI isi face griji pentru Elvetia: Disputele comerciale i-ar putea afecta economia!

Economia elvetiana ar urma sa inregistreze un avans de 2,25% in 2018, previzioneaza FMI, in timp ce Guvernul estimeaza un avans de 2,4%, transmite Reuters.Riscurile la adresa economiei Elvetiei sunt legate de posibila intensificare a disputelor comerciale si geopolitice, precum si de dezechilibrele de pe piata ipotecara si imobiliara, se arata in raportul FMI.Si Banca Nationala a Elvetiei (SNB) si-a exprimat saptamana trecuta ingrijorarea ca protectionismul si sporirea tensiunilor comerciale pe plan global ar putea majora cererea pentru franci, chiar daca SNB mentine politica sa monetara ultra-expansiva.Francul elvetian, considerat ca o valoare de refugiu, este afectat de turbulentele de pe pietele financiare. De asemenea, francul este sub presiune dupa "Frankenschock" - decizia din 15 ianuarie 2015 a Bancii Nationale a Elvetiei (SNB) de a elimina pragul minim de 1,20 franci pentru un euro.Protectionismul SUA ar putea deveni o amenintare pentru economia elvetiana, dependenta de exporturi, si ar putea majora cererea pentru franci, ceea ce va aprecia moneda Elvetiei, a avertizat presedintele SNB, Thomas Jordan.Interventiile valutare si ratele negative ale dobanzilor sunt principalele instrumente prin care Banca Nationala a Elvetiei incearca sa provoace deprecierea monedei nationale, care este in mod constant descrisa ca "semnificativ supraevaluata". Un franc prea puternic afecteaza exporturile Elvetiei si chiar avansul economiei.Prin mentinerea politicii monetare ultra-relaxate si aprecierea francului ca "semnificativ supraevaluat", Banca Nationala a Elvetiei a indicat ca nu se grabeste sa inceapa majorarea ratelor dobanzilor, chiar daca BCE a anuntat reducerea masurilor de stimulare."O valoare de refugiu este ceea ce toti cautam in perioade de incertitudini politice sau de turbulente pe pietele financiare, cand increderea este in scadere", a afirmat Jordan la postul elvetian de televiziune SRF.Aceste evolutii sunt determinate de protectionism, dar si de alte riscuri precum conflictul dintre Europa si Rusia, sau America si Coreea de Nord. Toate acestea pot schimba rapid perspectivele pietelor financiare si atunci francul redevine o valoare de refugiu, a explicat seful SNB.Acesta a adaugat ca Elvetia este dependenta de o piata mondiala deschisa, iar impunerea tarifelor vamale este daunatoare pentru aceasta tara.In 8 martie, presedintele Donald Trump a anuntat introducerea unor tarife de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat. exceptand Canada si Mexic. Taxele au intrat in vigoare in data de 23 martie. Joi, Casa Alba a informat suspendarea tarifelor pana la 1 mai 2018 pentru importurile din statele membre ale UE, Argentina, Australia, Brazilia, Coreea de Sud, Canada si Mexic, cei mai mari comerciali ai SUA, iar negocierile continua. Dupa 1 mai, presedintele SUA va anunta ce state vor fi exceptate permanent.