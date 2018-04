Francul elvetian a scazut sub pragul aparat odata de Banca Nationala a Elvetiei

Moneda elvetiana, care s-a depreciat constant in raport cu moneda euro in ultimii trei ani, a coborat joi pana la 1,20025 franci pentru un euro. Acesta este cel mai scazut nivel inregistrat de franc dupa luna ianuarie 2015 cand Banca Nationala a Elvetiei a socat pietele cu decizia sa de a renunta sa mai apere pragul de 1,2 franci pentru un euro, transmite Reuters.Deprecierea francului este o veste buna pentru factorii de decizie de la Banca Nationala a Elvetiei, care in ultimul deceniu s-au luptat sa tina sub control un curs de schimb supraevaluat.Investitorii mizeaza pe faptul ca Banca Nationala a Elvetiei va mentine nemodificata politica sa monetara ultra-relaxata, chiar daca Banca Centrala Europeana se pregateste sa inaspreasca politica sa monetara.La inceputul lunii aprilie, presedintele SNB, Thomas Jordan declara ca pietele financiare sunt in continuare fragile, iar Banca Nationala a Elvetiei nu vrea sa provoace o apreciere a francului prin modificarea politicii monetare.