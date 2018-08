Referendum controversat in Elvetia: efectul va fi salvarea agriculturii sau distrugerea ei totala?

Elvetia va organiza doua referendumuri in data de 23 septembrie, unul pentru a acorda mai multe ajutoare de stat pentru fermieri si altul pentru introducerea unor practici agricole mai sustenabile si mai prietenoase cu animalele. Un sondaj de opinie arata un sprijin larg pentru ambele idei, insa ministrul Economiei, Johann Schneider-Ammann spune ca aceste propuneri "periculoase" ar putea duce la majorarea preturilor si la alte represalii din partea partenerilor comerciali.Una dintre propuneri, denumita initiativa Fair Food, vrea ca toate produsele alimentare din Elvetia sa provina din surse sustenabile, iar etichetarea alimentelor sa fie mai exacta. Ideea este sa imbunatateasca bunastarea animalelor prin interzicerea importurilor de produse alimentare produse in regim intensiv si sa garanteze ca importurile de alimente indeplinesc cele mai ridicate standarde elvetiene. Suporterii initiativei, precum partidul ecologist si cel social-democrat, sustin ca de pe urma acesteia vor profita atat consumatorii si animalele, cat si mediul si fermierii.Cealalta propunere vrea sa majoreze ajutoarele de stat acordate fermierilor elvetieni, al caror numar s-a injumatatit dupa 1985, iar zilnic se inchid trei exploatatii agricole."La prima vedere aceste propuneri au provocat un val de simpatie in randul multor cetateni. Sunt convins ca la o examinare mai atenta a acestor propuneri, cetatenii vor vedea ca vor duce la scumpirea produselor alimentare, reducerea ofertei si la mai multe cumparaturi la granitele Elvetiei", a spus Schneider-Ammann.Contributia agriculturii la economia Elvetiei a scazut de la 2% in 1985 la sub 1% in prezent. Suporterii initiativei pentru majorarea ajutoarelor de stat pentru fermieri, denumita Food Sovereignty, prin care se numara organizatii ale fermierilor dar si ONG-uri, vor o mai mare transparenta in domeniul preturilor pentru a da fermierilor o putere mai mare in negocierilor cu retailerii si procesatorii. De asemenea acestia doresc sa creasca numarul persoanelor care muncesc in agricultura si sa impuna norme mai stricte importurilor care ar putea fi vizate de tarife mai mari si chiar embargouri daca nu respecta standardele elvetiene.Guvernul federal sustine ca aceste propuneri vor duce la subventii mai mari sau chiar preturi fixe, insa promotorii initiativei resping acest lucru. "Nu vrem mai multi bani, vrem doar sa imbunatatim pozitia de negociere a fermierilor. Multi dintre ei dau faliment pentru ca preturile pe care le obtin pentru produsele lor sunt mai mici decat costurile de productie", a declarat purtatorul de cuvant al campaniei Rudi Berli.Referendumurile sunt o obisnuinta in sistemul de democratie directa din Elvetia, mai multe astfel de plebiscite avand loc in fiecare an.