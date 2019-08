S-a deschis prima scoala romaneasca din Basel, Elvetia

Este vorba despre Scoala Romaneasca "Praslea" din Basel, unde copiii romanilor plecati in Elvetia pot urma in premiera cursuri de limba si cultura romana.Scoala romaneasca are ca scop promovarea culturii si limbii romane in randul copiilor de expati romani din Regiunea Basel, iar cursurile sunt oficial recunoscute de catre sistemul de invatamant elvetian."Am reusit sa ma mai facem un lucru care va ramane in urma noastra in comunitatea de romani: prima scoala romaneasca din Basel (poate din Elvetia?!) cu sprijin de la Departamentul de Educatie Basel", a declarat pentru Ziare.com unul dintre reprezentantii comunitatii romanesti din orasul elvetian.Cursurile au inceput pe 15 august, dar inca mai sunt disponibile locuri in doua grupe (mica, 2-6 ani si mare, 7-12 ani), pentru o taxa de scolarizare semestriala de 250 de franci elvetieni.Pe langa cursurile de limba si cultura romana, elevii pot urma si cursuri de muzica si pictura.Citeste mai departe despre " Romani in Elvetia: S-a deschis prima scoala romaneasca din Basel " pe Ziare.com