Salonul de Orologerie de la Geneva a fost anulat din cauza coronavirusului

"Avand in vedere ultimele evolutii cu privire la propagarea mondiala a virusului COVID-19, este responsabilitatea Fondation de la haute horlogerie sa anticipeze riscurile potentiale pe care calatoriile si reuniunile internationale importante ar putea sa le genereze in saptamanile urmatoare", a precizat FHH intr-un comunicat de presa.Salonul de la Geneva, unul dintre cele mai mari saloane de ceasuri, era programat initial sa se desfasoare in perioada 25-29 aprilie 2020. Anularea Salonului Watches & Wonders pune sub semnul intrebari derularea unui salon concurent, Baselworld, care este programat sa isi deschida portile in data de 20 aprilie.Pe lista evenimentelor afectate de epidemia de coronavirus se numara Congresul Mondial al Telefoniei Mobile de la Barcelona, care a fost anulat, Salonul de mobila de la Milano care a fost amanat pentru luna iunie si Targul Light + Building de la Frankfurt, care a fost amanat pentru luna septembrie.De asemenea, potrivit unor surse citate de Reuters, cresterea ingrijorarilor cu privire la epidemia de coronavirus a determinat Fondul Monetar International si Banca Mondiala sa analizeze o posibila reducere a amplorii reuniunilor de primavara sau sa le organizeze sub forma unei teleconferinte.Coronavirusul Covid-19 a cauzat infectarea a aproximativ 80.000 de persoane (dintre care aproape 2.800 in afara Chinei) si moartea a peste 2.700 de persoane la nivel mondial, conform datelor comunicate miercuri de Organizatia Mondiala a Sanatatii.