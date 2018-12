Tombola neobisnuita in Elvetia: Premiul consta intr-o statiune de ski

Castigatorul se va putea bucura de acest premiu singur sau impreuna cu 999 de prieteni, dintre care 222 vor putea petrece si noaptea in statiune.Valoarea premiului este estimata la cel putin 100.000 de franci (89.000 de euro), iar statiunea care organizeaza aceasta competitie sustine ca este prima de acest fel din Elvetia."Am vrut sa oferim ceva special care este personalizat pentru zona noastra", a declarat Henrik Vetsch, directorul general al statiunii de ski Heuberge AG. Acesta a declarat ca este curios daca castigatorul va decide sa se bucure singur de partiile de ski sau impreuna cu un grup restrans de prieteni.Competitia este deschisa pentru oricine si se va derula pana la 30 decembrie. Pentru a lua parte, concurentii trebuie doar sa completeze un formular. Castigatorul va avea la dispozitie intreaga statiune de ski incepand cu ziua de duminica 13 ianuarie, ora 16, si pana luni, 14 ianuarie, ora 16.Pe langa posibilitatea de a oferi oaspetilor sansa se bucura de o oportunitate unica in viata, Henrik Vetsch a recunoscut ca aceasta competitie este si o modalitate prin care statiunea de ski se poate promova. "Cu aceasta competitie vrem sa contracaram politica de pret a altor furnizori", a spus Henrik Vetsch, precizand ca a fost aleasa in mod intentionat ziua de luni, in care castigatorul se va putea bucura de statiune, pentru a nu ii afecta pe detinatorii de bilete sau proprietarii de cabane.Pe langa partiile de ski, castigatorul va avea acces la instalatiile de cablu si pistele iluminate. In plus, acesta va fi transportat pana la si de la statiunea de ski, avand in vedere ca totul in aceasta statiune (instalatii de cablu, piste, autobuze si restaurante) este in proprietatea Heuberge AG.