Topul tarilor in care orice angajat ar vrea sa lucreze: Au in comun sisteme de educatie bine dezvoltate

Singapore este prima tara din Asia la atragerea talentelor, desi marile economii asiatice sunt in partea de jos a clasamentului, care este dominat de statele europene.Clasarea orasului stat Singapore reflecta sistemul educational solid si capacitatea sa de a dezvolta o forta de munca diversa, transmite Bloomberg.Pe locurile urmatoare se aflaIndicele masoara capacitatea a 119 state de a atrage, a dezvolta si de a pastra talentele. Comparativ cu anul trecut, Elvetia si Singapore si-au mentinut pozitiile de lideri globali, iar SUA au urcat de pe locul patru pe trei.Tarile din fruntea listei au cateva caracteristice comune:In Asia, Australia si Noua Zeelanda au cele mai bune performante dupa Singapore (locurile 11 si, respectiv, 12), in timp ce China este pe locul 43, iar India pe 81.La realizarea raportului, INSEAD a colaborat cu firma de resurse umane Adecco Group AG si compania indiana Tata Communications Ltd.