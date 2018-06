Viitorul sistemului bancar elvetian este pus sub semnul intrebarii

Potrivit rezultatelor sondajelor de opinie, initiativa denumita 'Vollgeld', careia i se opun atat Guvernul cat si Banca Nationala a Elvetiei, are sanse mici sa fie adoptata. Insa, simplul fapt ca o astfel de initiativa exista, dupa ce organismele de reglementare din intreaga lume au impus restrictii dure bancilor, arata ca in randul opiniei publice exista resentimente si lipsa de incredere fata de industria financiara.Aceste opinii negative nu sunt cauzate doar de criza economica, ale carei efecte se resimt in continuare. Alti factori sunt programele de sprijinire a bancilor, inclusiv cel adoptat de Elvetia pentru grupul UBS in 2008, precum si scandalurile provocate de comportamentul bancilor in dosarele de manipulare a indicatorilor de referinta care au atras amenzi de miliarde de dolari.Potrivit sustinatorilor initiativei 'Vollgeld', Banca Nationala a Elvetiei va fi singura entitate care va avea voie sa creeze bani iar conturile bancare ale consumatorilor vor trebui sa fie garantate in totalitate cu banii emisi de banca centrala. Sustinatorii sustin ca astfel se va pune capat bulelor de crestere a pretului activelor prin faptul ca Banca Nationala va fi singura insarcinata sa decida care este cantitatea de bani din economie, chiar daca analistii UniCredit au pus sub semnul intrebarii eficacitatea acestei masuri.Guvernatorul Bancii Nationale a Elvetiei, Thomas Jordan, s-a pronuntat impotriva initiativei intr-un sir de interviuri si discursuri, avertizand ca ar putea afecta independenta institutiei. De asemenea, Asociatia bancilor din Elvetia sustine ca initiativa pune in pericol locuri de munca, venituri din taxe si prosperitatea Elvetiei."Nu exista dovezi clare ca ar reduce ciclurile de creditare de tip booms and busts (-un ciclu de tip expansiune-contractie-) . Daca te uiti la ultima criza financiara globala, nu ar fi ajutat in acea situatie, care si-a avut originea in strainatate si in sectorul de investment banking", a declarat analistul UniCredit, Daniel Vernazza.Referendumurile sunt o obisnuinta in sistemul de democratie directa din Elvetia, mai multe astfel de plebiscite avand loc in fiecare an.