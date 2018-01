Estonia vrea o criptovaluta nationala: Cum arata cea mai bine conectata la viitor dintre tarile din regiunea noastra

"La inceputul anului 2018, think-tank-ul INACO - Initiativa pentru Competitivitate readuce in atentia publica propunerea lansata anul trecut Guvernului Romaniei, mediului academic, antreprenorial, universitar, civic, social, politic si mass-media de a crea Grupul de Lucru pentru Economia Viitorului (GLEV) pentru a nu ramane iremediabil paraleli cu viitorul", precizeaza reprezentantii INACO.Modul in care lumea va face afaceri si va crea locuri de munca in viitor se schimba radical in plina revolutie industriala 4.0. Andreea Paul, presedintele INACO, apreciaza ca Romania nu mai poate face abstractie de aceste transformari tehnologice radicale cu impact asupra economiei, educatiei si a calitatii vietii."Estonia este cea mai bine conectata la viitor dintre tarile din regiunea noastra. Digitalizarea ca politica nationala a imprietenit statul cu cetatenii, ajungand pana la votul online, cetatenie oferita electronic sau sanatatea digitalizata in sistem blockchain. Pe scurt, digitalizarea a crescut vizibil calitatea afacerilor si a vietii. Estonia a reusit cel mai mare salt in calitatea vietii in randul celor mai dezvoltate state ale lumii din grupul OECD in ultimul deceniu si a fost cotata cea mai antreprenoriala natiune din Europa in anul 2017. Deciziile publice avanseaza alert", se spune in documentul citat.In luna august a anului trecut, Estonia a lansat Programul e-Residency/e-Rezidenta prin care doreste sa revolutioneze lumea afacerilor, pe baza unui plan de actiune dedicat economiei viitorului, in cadrul caruia oricine cu acces la internet, din orice colt al lumii, isi va putea deschide o afacere in Estonia fara a pune piciorul fizic in aceasta tara balcanica.Un pas esential il va reprezenta lansarea Estcoinului, prima criptovaluta nationala/criptomoneda digitala din lume. Dezvaluirea a fost facuta oficial de Guvernul estonian in luna august a anului trecut, spun reprezentantii INACO.In data de 18 decembrie 2017, Kaspar Korjus, directorul executiv al programului de e-Rezidenta din Estonia, a explicat ca acesta este un start-up guvernamental si, ca majoritatea start-up-urilor de astazi, ar putea fi finantat printr-o oferta initiala de criptomonede digitale (ICO) numite Estcoin (un potential rival al renumitului Bitcoin a carui valoare a sarit de la circa 500 de dolari la peste 16.000 de dolari intr-un an).In primul scenariu de lucru, utilizarea Estcoin-ului ar putea fi un simbol "comunitar" care sa sprijine obiectivul de a dezvolta noua natiune estoniana digitala prin incurajarea investitorilor si a antreprenorilor de a utiliza e-Rezidenta ca platforma de incredere, explica autoritatile estoniene.In al doilea scenariu de lucru, utilizarea Estcoin-ului ar presupune o "identitate digitala estoniana" care ar permite membrilor societatii "e-Rezidenta" sa faca diferite operatiuni, precum semnarea digitala a documentelor sau logarea la servicii in conditii de securitate si siguranta. Aceste tokene/criptomonede nu vor putea fi vandute sau tranzactionate, ci ar fi legate in mod clar de proprietarii lor.In al treilea scenariu de lucru, cel mai controversat, s-ar crea "Euro Estcoin" prin care criptomoneda digitala estoniana ar avea o valoare legata de cea a monedei euro, moneda fizica utilizata astazi in Estonia. Korjus sustine ca "acest Estcoin nu ar fi o alternativa la Euro, a carui creare este in prezent interzisa oricarei natiuni din zona Euro, ci ar fi o combinatie a avantajelor criptomonedei digitale cu stabilitatea valutara traditionala".Estonia nu a anuntat o data pentru lansarea acestei oferte initiale de criptomoneda, dar Korjus a mentionat in spatiul public ca "interesul investitorilor este enorm si, in mare masura, acestia par sa primeasca ideea"."Reticenta institutiilor traditionale si scepticismul lor nu par sa impiedice Programul e-Rezidenta al Estoniei sa continue pe calea sa actuala, iar tokenizarea cripto va schimba natura lumii noastre, indiferent daca actionam sau nu, asa ca trebuie sa ne asiguram ca ne indreptam atentia spre viitor si ca se intampla deja in Estonia", se subliniaza in comunicatul INACO.In cazul in care Estcoinul devine realitate, ar fi prima viziune institutionala publica asupra unui viitor bazat de criptare sustinuta de guvern in sistemul blockchain.