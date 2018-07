Premiera europeana! O tara asigura transportul gratuit al cetatenilor pe intregul sau teritoriu

"Exista numeroase orase si regiuni in Europa in care transportul in comun este gratuit, dar pana acum nu a existat un proiect de transport public gratuit la scara nationala", a declarat Kadri Simson, titulara de la Ministerul Economiei si Infrastructurii din Estonia.In luna iulie, 11 din cele 15 comitate estoniene au lansat transportul gratuit cu autobuzul."Noi incercam sa animam regiunile rurale, sa oprim exodul spre orase", a afirmat pentru AFP ministrul, subliniind ca programul respectiv este rezultatul discutiilor dintre guvernul central si regiuni."La nivelul unui comitat, transportul gratuit cu autobuzul are drept scop crearea de posibilitati pentru mobilitatea locuitorilor din mediul rural, pentru a le garanta accesul zilnic la servicii", a precizat ea.Parlamentul Estoniei a decis anul trecut limitarea consumului national de carburanti fosili astfel incat la orizontul anului 2030 acesta sa ramana la nivelul anului 2012."Aceasta inseamna ca trebuie sa gasim modalitati de a incuraja oamenii sa calatoreasca intr-un mod mai ecologic, de exemplu prin utilizarea transportului public", a afirmat Kadri Simson, subliniind ca aceasta ar putea contribui la limitarea numarului de autoturisme particulare.Din 2013, in Tallin autobuzele sunt gratuite. Primarul capitalei estone, Taavi Aas, insista asupra succesului proiectului, in pofida cresterii numarului de masini in oras.Jumatate din cei care se servesc de transportul public la Tallin afirma ca au inceput sa recurga la transportul in comun mai des de cand acesta a devenit gratuit, potrivit unei anchete anuale privind nevoile cetatenilor realizata in 2017.Cu toate acestea, criticii sunt ingrijorati de impactul potential negativ al transportului gratuit cu autobuzul asupra traficului feroviar.Dar potrivit operatorului national Elron, numarul de pasageri pe calea ferata a crescut cu 8% in acest an."Principala intrebare este de a sti daca reteaua de autobuze la nivelul comitatului va sustine sau va concura cu trenurile si aceasta este valabil atat pentru liniile de autobuz gratuite, cat si pentru cele cu plata", a apreciat Ronnie Kongo, directorul de vanzari si dezvoltare al Elron."Pe termen lung, traficul feroviar poate sa creasca si sa se dezvolte in zone unde numarul pasagerilor este in crestere", a declarat el pentru AFP.