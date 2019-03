Agentia de rating Fitch a fost amendata in UE pentru conflict de interese

Autoritatea Europeana pentru Valori Mobiliare si Piete (ESMA) a precizat ca in perioada cuprinsa intre lunile iunie 2013 si aprilie 2018, 20% din subsidiarele Fitch din Marea Britanie, Franta si Spania au fost detinute in mod indirect de o persoana fizica prin intermediul unei entitati din Franta. In acelasi timp, acest actionar, caruia ESMA nu i-a dezvaluit identitatea, a ocupat un loc in consiliile de administratie a trei entitati care au primit un rating din parte celor trei subsidiare Fitch.In replica, Fitch, a treia mare agentie de rating din blocul comunitar, sustine ca niciuna din aceste incalcari nu a prejudiciat rezultatul ratingurilor adaugand ca interpertarea sa asupra regulilor UE in materie de dezvaluire a identitatii actionarilor a fost una facuta cu buna credinta."Nu mai avem niciun singur actionar individual care sa detina un loc in consiliile de administratie ale entitatilor carora le acordam ratinguri", a informat Fitch intr-un comunicat de presa.Fitch este detinuta de grupul american de presa Hearst,dupa ce acesta a preluat participatiile grupului francez Fimalac. Fitch este una din cele trei mari agentii de rating, alaturi de Standard & Poor's si Moody's, care domina acest sector global.Autoritatea Europeana pentru Valori Mobiliare si Piete (ESMA) autorizeaza si reglementeaza agentiile de rating din UE. Autoritatea a precizat ca amenda reflecta masurile adoptate in mod voluntar de cele trei subsidiare Fitch pentru a se asigura ca astfel de incalcari nu se vor mai repeta.Fitch este responsabila pentru 15,1% din piata ratingurilor din UE, devansata de Standard & Poor's care controleaza 46,3% si Moody's cu 32%.In luna iulie 2016, ESMA a amendat Fitch cu 1,4 milioane euro, dupa ce a descoperit ca unii din analistii agentiei transmiteau informatii cu privire la unele ratiguri suverane catre o serie de persoane de la varful companiei mama a Fitch, inainte ca informatiile sa fie facute publice.