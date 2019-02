Aproape jumatate dintre romani traiau in gospodarii supraaglomerate, in 2017

In 2017, cel mai ridicat procentaj de cetateni care traiau in gospodarii supraaglomerate se inregistra in Romania (47,8%), Bulgaria (43,5%), Croatia (41,4%), Letonia (40,7%) si Ungaria (40,1%) . La polul opus, tarile cu cele mai scazute rate de supraaglomerare erau Cipru (2,5%), Malta (2,4%) si Irlanda (2,1%).Potrivit Eurostat, o gospodarie este supraaglomerata daca nu dispune de minim o camera per cuplu, o camera pentru fiecare persoana cu varsta de cel putin 18 ani, o camera pentru doi tineri de acelasi sex cu varsta intre 12 si 17 ani, o camera pentru maxim doi copii sub 12 ani.In anul 2017, proportia cetatenilor non-UE care traiau in gospodarii supraaglomerate din Uniunea Europeana era estimata la 34,6%, un nivel cu aproape 18 puncte procentuale peste rata medie de supraaglomerare inregistrata in randul cetatenilor nationali (16,7%) si a cetatenilor straini din UE (16,8%) .