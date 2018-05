Atentie! Alimentele sunt fraudate masiv in Europa. Tu stii ce cumperi de la raft?

Singura modalitate prin care consumatorii din Uniunea Europeana, implicit din Romania, se pot asigura ca nu vor fi inselati, iar sanatatea nu le va fi pusa in pericol, este sa cumpere"Certificarea de produs pentru consumator reprezinta o garantie data de o piata specializata, este tocmai acea incredere ca ceea ce consumam respecta total legislatia europeana, respecta partea de calitate si siguranta a alimentului si, mult mai important, respecta cerintele clientului, drept pentru care produsele certificate IFS sunt niste produse care sunt validate ca fiind in conformitate cu retetele respective, cu legislatia nationala si, legat de ingrediente si materii prime, respecta intru totul reteta si standardul de produs", a precizat Ionut Nache, director general INAQ Consulting, companie de consultanta in industria alimentara.Companiile internationale de certificare au introdus recent un nou manual de standarde prin care pot fi evaluate vulnerabilitatile si creat un proces privind cand, unde si cum se pot atenua activitatile frauduloase.Potrivit specialistului, producatorii romani trebuie sa treaca peste 280 de examene tehnice, cu o promovabilitate de cel putin 75%, ca sa poata fi certificati pentru calitatea si siguranta alimentelor."Cele mai multe fraude sunt in zona etichetelor, dupa care urmatoarele sunt legate de materii prime sau ingrediente care au alta calitate decat cea declarata. Intotdeauna frauda alimentara este legata de un interes financiar, de exemplu,", a aratat Ionut Nache.Potrivit ultimului raport al Comisiei Europene legat de frauda alimentelor (The EU Food Fraud Network and the System for Administrative Assistance & Food Fraud), fenomenul a luat amploare in 2017. De exemplu, numarul cazurilor de inlocuire sau diluare a alimentelor a crescut cu aproape 80%, fata de 2016.Descarca de aiciRomania este totusi pe un trend ascendent in ceea ce priveste calitatea produselor ce ajung la raft, arata un studiu de specialitate realizat recent de International Features Standards (IFS), companie de standarde de certificare internationala pentru produsele alimentare.Potrivit analizei, Romania este pe locul 4 in topul tarilor din Europa Centrala si de Sud-Est interesate de calitatea produselor care ajung la raft.Astfel, 213 de companii cu produse romanesti au obtinut o certificare europeana in 2017, in crestere cu 6,50 % fata de 2016.Romania este depasita doar de Polonia, Ungaria si Cehia, in timp ce producatorii din Bulgaria, Croatia, Slovacia sau Rusia detin mai putine certificari decat Romania."Sunt foarte familiarizat cu piata din Romania, vin de mult timp, in ultimii ani am fost din ce in ce mai implicat aici, cunosc calitatea produselor romanesti si a producatorilor.Sunt produse foarte bune, in multe cazuri sunt facute conform standardelor internationale, dar exista desigur inca mult potential pentru dezvoltare", a declarat Marek Marzec, reprezentant al International Featured Standards (IFS) pentru Comunitatea Economica Europeana (CEE) si Polonia, care considera ca mancarea din Europa de Est este de multe ori superioara celei din Vest din perspectiva gustului, a ingredientelor naturale folosite si a retetelor traditionale.Printre produsele romanesti ce ajung la export se numara si ouale, cele care, la randul lor, trebuie sa tina pasul cu standardele europene de certificare a sigurantei si calitatii alimentare, tocmai pentru a evita imbolnavirile."Noi facem si export de oua in Italia, Germania, Suedia, Bulgaria. Am avut nevoie de certificari HSBC, calitatea si siguranta alimentara, si IFS varianta 5 initial, acum varianta 6.1, tinem pasul. Se maresc standardele pentru calitatea si siguranta alimentara, tocmai pentru a evita imbolnavirile", a declarat Aurora Alexandru, medic veterinar in cadrul Toneli, cel mai mare producator de oua de la noi.Peste 200 de participanti reprezentanti ai producatorilor romani au participat la cea de a cincea editie a Conferintei IFS pentru a se informa in legatura cu ultimele criterii pe care produsele trebuie sa le indeplineasca pentru a ajunge intr-un supermarket.