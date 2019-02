BCE: Creditarea in zona euro a incetinit semnificativ

In ianuarie, creditele acordate gospodariilor au crescut cu 3,2% iar cele acordate companiilor au urcat cu 3,3%, fata de nivelul record de 4,3% din septembrie si de 3,9% in decembrie.De asemenea, cresterea masei monetare M3, considerata drept un indicator al activitatii economice, a incetinit la 3,8% in ianuarie, de la 4,1% in decembrie, sub estimarile analistilor intervievati de Reuters care mizau pe o crestere de 4%.Datele i-ar putea convinge pe oficialii Bancii Centrale Europene sa anunte o noua runda de imprumuturi ieftine catre institutiile financiare (TLTRO - operatiuni de furnizare de lichiditati pe termen lung) - unul dintre cele mai importante instrumente folosite in trecut pentru stimularea zonei euro.Incetinirea cresterii economiei zonei euro, alaturi de incertitudinile legate de Brexit, si tensiunile comerciale globale au alimentat speculatiile privind noi masuri de stimulare ce ar urma sa fie anuntate de BCE in urmatoarele luni.Speculatiile s-au accentuat dupa ce Benoit Coeure, membru al Consiliului guvernatorilor BCE, a afirmat luna aceasta ca o noua runda de imprumuturi pe termen lung catre bancile din zona euro este posibila si este discutata de banca centrala.Perspectiva unor noi imprumuturi ieftine a dus la cresterea actiunilor bancilor, care au fost afectate de ratele negative ale dobanzilor, precum si de evolutiile bondurilor pe pietele din sudul Europei.La reuniunea Bancii Centrale Europene din decembrie s-a sugerat reluarea, in urmatoarele luni, a acordarii de imprumuturi ieftine catre banci, se arata in minuta sedintei de politica monetara a BCE, publicata luna trecuta.In 13 decembrie, BCE a decis sa mentina nemodificata dobanda de politica monetara "cel putin pana in vara lui 2019" si, totodata, a anuntat ca programul de achizitii de obligatiuni, in valoare de 2.600 miliarde de euro (3.000 de miliarde de dolari) va inceta la finele lui 2018. Dar presedintele BCE, Mario Draghi, a avertizat asupra riscurilor in crestere din zona euro si a datelor economice mai slabe.Minuta sedintei de politica monetara sugereaza ca unii membri ai Consiliului guvernatorilor BCE ar fi preferat ca avertismentele lui Draghi sa fie mai dure si au cerut o discutie privind o noua runda de imprumuturi ieftine catre banci - o sursa cheie de finantare pentru creditorii din Italia, Portugalia si Spania.Minuta confirma informatiile Reuters si asteptarile pietei privind un nou program de stimulare pentru bancile din zona euro. "Situatia din zona euro ramane fragila si fluida iar riscurile s-ar putea amplifica sau ar putea apara noi incertitudini", apreciaza BCE.