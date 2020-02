BCE este "foarte ingrijorata" de extinderea epidemiei de coronavirus

"Toti suntem foarte ingrijorati de ce se intampla in prezent in privinta raspandirii virusului. Stim ca aceste evolutii provoaca un grad ridicat de incertitudine in privinta perspectivelor de crestere ale economiei globale dar si pentru zona euro", a explicat oficialul BCE.Acesta a adaugat: "Dar ceea ce trebuie intr-adevar sa intelegem cand adoptam decizii de politica monetara sunt implicatiile potentiale pe termen mediu, iar in acest moment ele sunt neclare".Banca Centrala Europeana nu va putea ignora riscurile daca epidemia de coronavirus se extinde pe continent, a avertizat Isabel Schnabel.Raspunzand la o intrebare legata de modul in care politica monetara poate raspunde la coronavirus, Schnabel a declarat: "Daca se va dovedi ca epidemia devine mai persistenta, nu vom putea ignora asta. Inca ne confruntam cu o multime de incertitudini privind evolutia epidemiei".Luna trecuta, Consiliul guvernatorilor Bancii Centrale Europene a decis ca rata dobanzii la operatiunile principale de refinantare si ratele dobanzilor la facilitatea de creditare marginala si la facilitatea de depozit vor ramane nemodificate la nivelurile de 0,00%, 0,25% si, respectiv 0,50%.Analistii se asteapta ca pana la finalul anului BCE sa reduca cu inca zece puncte de baza ratele dobanzilor.