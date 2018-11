BCE: Incetinirea cresterii zonei euro este o revenire la normalitate

Efectele negative ale disputei privind bugetul intre Guvernul de la Roma si Comisia Europeana sunt limitate pana acum, iar principala problema a autoritatilor de la Roma nu o reprezinta cheltuielile ridicate, ci cresterea redusa a economiei, care nu se poate rezolva decat pe termen lung, cu reforme structurale, a explicat oficialul BCE."In Europa, observam o revenire a temerilor privind sustenabilitatea datoriei. In privinta finantelor publice, Italia este cel mai proeminent caz in domeniul nivelului datoriei si al tensiunilor politice din jurul planurilor bugetare ale Guvernului de la Roma", a afirmat Luis de Guindos.Acesta a adaugat: "reactia puternica a pietei la planurile de cheltuieli ale Italiei a sporit, de asemenea, temerile privind bancile, deoarece acestea detin portofolii semnificative de obligatiuni guvernamentale italiene (aproximativ 375 de miliarde de euro, n.r) iar scaderea preturilor bondurilor le slabeste bilantul.Pe langa temerile legate de datoriile suverane, vicepresedintele BCE a subliniat ca exista si alti factori de risc: o potentiala incetinire a economiei SUA, tensiunile comerciale si aprecierea dolarului.In trimestrul al treilea, economia zonei euro a inregistrat o crestere anuala de 1,7%, o incetinire semnificativa fata de trimestrele precedente, iar analizele BCE sugereaza ca o noua diminuare ar duce ritmul de crestere al economiei zonei euro sub potentialul de crestere, moment in care presiunile inflationiste ar putea sa se reduca.