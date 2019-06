BCE va actiona daca inflatia nu isi revine, promite Mario Draghi

Obiectivul tinta al Bancii Centrale Europene (BCE) este o crestere a preturilor mai mica, dar apropiata de 2%. Insa, Oficiul european de statistica (Eurostat) a anuntat luni ca in luna mai 2019 inflatia in zona euro a coborat pana la 1,2%, cel mai scazut nivel din ultimele 12 luni, de la un nivel de 1,7% inregistrat in aprilie 2019."In absenta unei imbunatatiri, astfel incat o convergenta sustenabila spre obiectivul nostru de inflatie sa fie amenintata, vor fi necesare noi stimulente" a declarat Mario Draghi cu ocazia forumului anual al BCE organizat la Sintra, Portugalia. Draghi a subliniat ca BCE poate sa coboare si mai mult dobanzile, sa isi ajusteze comunicarea avansata, si sa adopte masuri care sa compenseze eventualele efecte secundare ale dobanzilor negative."Vom utiliza toata flexibilitatea permisa in cadrul mandatului nostru pentru a ne indeplini mandatul, si vom face acest lucru si pentru a raspunde la orice provocare la adresa stabilitatii preturilor in viitor", a subliniat Draghi.Pietele financiare au reactionat imediat la declaratiile lui Mario Draghi, pe care le-au interpretat ca mesaje in favoarea stimularii monetare a economiei, astfel ca moneda euro s-a depreciat cu un sfert de procent in raport cu dolarul iar randamentele pentru obligatiunile guvernamentale cu scazut, multe in teritoriul negativ."Draghi a deschis usa pentru o scadere a dobanzilor si un nou ciclu de relaxare monetara (QE) " a estimat Neil Wilson, analist la Markets.com.Analistii mizeaza acum pe o reducere de ordinul a 15-20 de puncte de baza pentru dobanda la depozite practicata de BCE, dobanda care este deja la nivelul de minus 0,40%, o modificare semnificativ comparativ cu situatia de la inceputul anului, cand analistii mizau pe o majorare a dobanzilor.