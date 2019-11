Belgia, Olanda si Austria, tarile UE cu cei mai fericiti locuitori. Care e situatia in Romania

fericiti in romania?

In anul 2018, peste 62% dintre persoanele cu varsta de peste 16 ani din Uniunea Europeana au declarat ca au fost fericite tot timpul (14%) sau majoritatea timpului (48%) in ultimele patru saptamani, in timp ce 12% au declarat ca au fost rareori (8%) sau niciodata (2%) fericite in ultima luna.Tarile UE cu cei mai fericiti oameni au fost Belgia, Olanda, Austria si Finlanda, unde peste trei sferturi dintre persoane (76% in fiecare tara) au declarat ca s-au simtit fericite tot timpul sau majoritatea timpului in ultima luna.In contrast, frecventa celor care au fost fericiti este cea mai scazuta in Letonia (unde doar 31% din persoane au declarat ca s-au simtit fericite tot timpul sau majoritatea timpului in ultima luna), Bulgaria (35%), Croatia (42%), Lituania (45%), Grecia si Romania (in ambele tari aproximativ 46% din persoane au declarat ca s-au simtit fericite tot timpul sau majoritatea timpului in ultima luna).Cand vine vorba de extreme, Spania a inregistrat cel mai mare procent de persoane care au fost fericite tot timpul (29%) in timp ce un procent similar de persoane din Letonia (28%) au declarat ca au fost rareori sau niciodata fericite in ultima luna.Comparativ cu situatia din 2013, ponderea persoanelor fericite din Uniunea Europeana a crescut cu doua puncte procentuale, de la 60% la 62%.