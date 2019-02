Bloomberg acuza Europa de Est ca ar critica Uniunea Europeana, desi profita pe urma investitiilor sale

Aceasta in conditiile in care presedintele polonez spune ca UE este o "comunitate imaginara" de pe urma careia Polonia nu castiga prea multe, iar anterior a acuzat atat partidele de opozitie cat si pe presedintele UE, compatriotul sau Donald Tusk, ca reprezinta "interesele germane".Explicatia acestei aparente contradictii sta in faptul ca schimburile comerciale intre Polonia si Germania au crescut de patru ori dupa 2004 ajungand la aproape 130 de miliarde de dolari. In plus, o serie de companii precum Volkswagen AG si Lufthansa AG au investit sume semnificative in Polonia dupa aderarea acestei tari la UE, in 2004."Schimburile cu Germania sunt mai puternice ca niciodata, iar legaturile cu alte state membre UE si cu China sunt mai intense via comenzile venite din Germania", subliniaza Jaroslaw Janecki, economist sef la divizia din Polonia a grupului bancar francez Societe Generale SA.Dependenta de Germania este si mai pronuntata in cazul Ungariei si Cehiei, alte doua state membre UE care au opinii diferite fata de restul blocului comunitar cu privire la normele europene in domeniul drepturilor omului si libertatilor civile. Premierul ungar Viktor Orban a acuzat UE ca a renuntat la democratie pentru liberalism si de asemenea sustine ca executivul comunitar vrea sa faca din Europa un continent al imigrantilor, ceea ce ar duce la "caderea Europei".La randul sau, premierul ceh Andrej Babis sustine ca tara sa nu are nevoie ca UE sa se amestece in treburile sale. Insa imperiul de afaceri pe care miliardarul Andrej Babis l-a fondat a beneficiat semnificativ de pe urma subventiilor agricole acordate de UE, iar Cehia exporta mai multe piese auto catre Germania decat orice alta tara, exceptand Ungaria.De asemenea, decidentii de la Praga, Budapesta si Varsovia urmaresc cu interese procesul haotic de iesire din Uniunea Europeana al Marii Britanii, chiar daca niciuna din cele trei state din Europa de Est nu sunt pentru iesirea din UE. Piotr Kalisz, economist la Citigroup Inc. in Varsovia, atrage atentia asupra faptului ca cel mai important factor care a dus la cresterea investitiilor straine directe in Europa de Est, cea mai mare parte provenind din UE, este absenta tarifelor si sistemul de reglementare omogenizat din blocul comunitar. "Uitati-va la consecintele cu care se confrunta Marea Britanie, si noi nici macar nu suntem la un nivel comparabil", a spus Piotr Kalisz.