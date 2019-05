Bloomberg: ECOFIN lasa deoparte marile afaceri globale pentru a discuta despre tuica romaneasca

Romania, renumita pentru tuica sa de prune, vrea sa ridice embargoul referitor la distilarea la domiciliu a bauturilor spirtoase si sa ofere statelor membre optiunea de a elimina complet acciza pentru bauturile spirtoase produse in folosul personal al cultivatorilor de fructe.In acest demers, Romania este sprijinita de Ungaria, tara al carei premier, Viktor Orban, a modificat legislatia pentru a permite distilarea la domiciliu a bauturilor spirtoase in 2010, dar, ulterior, a fost nevoit sa dea inapoi, in urma deciziei Curtii de Justitie a UE, care, in 2014, a declarat ilegala modificarea legislatiei. Ungaria este renumita pentru palinca produsa din caise, prune, cirese, mere sau pere.La initiativa Romaniei, tara care in prezent detine presedintia Consiliului UE, ar urma sa se discute la reuniunea ministrilor europeni de Finante de vineri cat de mult alcool poate fi distilat acasa fara a fi taxat.Un proiect al Guvernului Romaniei prevede pentru majoritatea statelor membre o limita de pana la 50 de litri anual pentru fiecare cultivator de fructe. Numai cetatenilor din Ungaria si Romania li se va permite sa produca o cantitate mai mare de bauturi spirtoase pentru folos personal, de pana la 100 de litri anual pentru fiecare cultivator. Modificarea legislatiei UE ar permite Romaniei si Ungariei sa perceapa o acciza zero in loc de una redusa.Dar unele tari membre UE vor ca toti sa respecte aceleasi reguli si inca nu exista un acord privind limita, sustine Bloomberg, care citeaza un document UE ce schiteaza actualul stadiu al discutiilor.O propunere alternativa ar fi o limita de 30 de litri pe an, cu posibilitatea unor exceptii pentru tarile care produc in mod traditional bauturi spirtoase pentru folos personal.Un oficial UE a apreciat ca situatia este "incerta".Ministrul roman de Finante, Eugen Teodorovici, le-a reamintit oficialilor europeni care este miza, atunci cand problema a fost discutata la intalnirea ministrilor europeni de Finante, din martie. Dupa ce a distribuit sticle cu tuica romaneasca, el a explicat ca, "in zona rurala, fiecare familie se mandreste cu bauturile alcoolice traditionale facute din fructe recoltate din propria gospodarie".O abordare restrictiva ar putea inrautati sentimentele anti-UE inaintea alegerilor europarlamentare de saptamana viitoare.Reforma ar legaliza distileriile la domiciliu, o modificare ce ar fi salutata si de alte state, precum Austria. Berea si vinul produs acasa sunt deja legale si scutite de taxe in blocul comunitar.Normele UE interzic in prezent distilarea la domiciliu a bauturilor spirtoase, chiar daca proprietarii de livezi care isi duc fructele la distilerii pentru a fi transformate in bauturi pot sa duca acasa o parte din bautura pentru folosul personal, platind jumatate din acciza obisnuita.Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, prezideaza vineri lucrarile Consiliului UE pentru Afaceri Economice si Financiare (ECOFIN) . Pe agenda reuniunii figureaza subiecte precum Directiva privind structurile accizelor la alcool si bauturi alcoolice, Directiva privind regimul general al accizelor, impozitarea serviciilor digitale, revizuirea listei UE referitoare la jurisdictiile necooperante, Semestrul European.Ministrul roman va participa, tot vineri, si la un dejun de lucru alaturi de ministrii Finantelor din UE, temele in discutie fiind arhitectura Uniunii Economice si Monetare din perspectiva noului Program pentru Sprijinirea Reformelor si efectele mobilitatii fortei de munca in interiorul UE.