Bloomberg: Nici macar noile forme de munca de tip ''gig economy'' nu pot opri exodul creierelor din Europa de Est

Sute de mii de sarbi, ucraineni si romani isi castiga existenta prin intermediul unor platforme globale de tip freelance, lucrand pentru clienti internationali care platesc mai bine decat companiile locale.Aceasta ar fi trebuit sa fie un instrument perfect pentru a tine in tara cele mai bune minti, noteaza publicatia.In schimb, reglementarile invechite forteaza multi freelanceri sa traiasca la limita legalitatii si ar putea dejuca eforturile destinate sa opreasca fuga creierelor.Timp de mai multe secole Europa de Est s-a caracterizat printr-o dorinta de a recupera decalajul care o separa de Vest.In prezent, economia de tip "gig economy" ofera o sansa pentru un nou salt insa generatiile de tineri care au crescut dupa Razboiul Rece sunt trase inapoi de unele din cele mai corupte sisteme politice din Europa, observa Bloomberg."Momentul actual este unul similar cu cel din Star Wars, cand nava spatiala face un salt prin hiperspatiu, dintr-un sistem in altul. Daca vrei ca economia ta sa avanseze si oamenii sa ramana in tara, trebuie sa faci ceva", spune Branka Andjelkovic, co-autorul cartii Digging Into the Gig Economy in Serbia.Alaturi de Ucraina si Romania, Serbia este in avangarda economiei de tip "gig economy" in Europa de Est. Locurile de munca sunt in principal in tehnologie, design grafic, Internet design si media, si nu neaparat in zona de ride sharing sau livrare de mancare care sunt vedetele industriei, unul dintre motive fiind si salariile scazute comparativ cu restul continentului.Insa aceste tari se numara si printre cele mai instabile state din regiune, din punct de vedere politic, fapt care a impiedicat modernizarea reglementarilor din perioada comunista. O alta problema este coruptia raspandita.Potrivit clasamentului anual realizat de Transparency International, Romania ocupa locul 61, Serbia este pe locul 87 si Ucraina pe locul 120 in topul celor mai corupte tari.Vestea buna este ca Ucraina, Romania si Serbia au un numar mare de muncitori bine pregatiti in domeniul tehnologiei. Multi dintre ei lucreaza la distanta, ceea ce pana acum a incetinit fenomenul de exod al creierelor, sustine Janine Berg, specialist la Organizatia Internationala a Muncii.Insa semnalele de alarma devin din ce in ce mai grave. Potrivit unui studiu realizat de Institutul pentru Politici Publice, Romania are nevoie de o "redefinire si o reforma a relatiilor de munca". In Ucraina, ILO a cerut inca de anul trecut "un raspuns al mediului politic care sa extinda beneficiile oferite de transformarea muncii".De asemenea, in luna iulie a acestui an Fondul Monetar International a dat publicitatii un studiu in care avertiza ca tarile din Europa de Est trebuie sa faca mai mult pentru a "retine si a utiliza mai bine forta de munca actuala" pentru a combate ceea ce ameninta sa fie o scadere semnificativa a populatiei din cauza migratiei.Exodul creierelor este o problema comuna in Romania, Ucraina si Serbia. Acest fenomen a facut ca 600.000 de persoane din cele trei tari sa plece in 2016 in cautarea unor locuri de munca si a unei vieti mai bune in alte parti ale lumii. Este un numar de trei ori mai mare decat in anul 2000, potrivit Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.Desi Romania a fost obligata sa incorporeze legislatia Uniunii Europene, acest proces a fost unul lent pe fondul unor turbulente politice aproape constante. Ministerul Muncii de la Bucuresti sustine ca lucreaza inca la implementare, termenul limita fiind 1 august 2022.