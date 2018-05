Bloomberg: Romania este cu 10 ani in urma tarilor din UE

Nici noi nu suntem departe, dar totusi cifra inaintata de Bloomberg arata mai bine: zece ani mai avem de asteptat.PIB per capita a ajuns la 49% din media din UE in cazul Bulgariei, in crestere fata de 40% in 2007, cand a aderat la Uniunea Europeana.Dar, intr-un raport publicat miercuri la Sofia de Open Society Institute se arata ca va dura pana in 2042 ca Bulgaria sa atinga 90% din media din UE, mai mult decat in cazul oricarui stat membru. Si se presupune ca avansul economiei bulgare va continua sa depaseasca 4% pe an."Bulgaria va depasi in 24 de ani diferentele mari de venit comparativ cu media din UE daca va mentine actualul nivel de crestere economica. Dar aceste termene limita nu sunt nici garantate nici sigure", avertizeaza Open Society Institute.In cazul celorlalte tari din UE care vor sa fie tot atat de bogate ca si restul blocului comunitar, perioada de asteptare este usor mai scazuta: 23 de ani in cazul Croatiei, 17 in Ungaria, 16 in Estonia, 12 in Letonia si Polonia si, se arata in raportul Open Society Institute din Sofia.Economia bulgara ar putea beneficia de pe urma aderarii la euro, un obiectiv pe care Guvernul spera sa-l demareze in aceasta vara. Desi astfel vor fi fi atrase mai multe investitii in cel mai sarac stat din UE, perspectivele de aderare sunt nesigure.Dar vestile ar putea fi chiar mai rele pentru Bulgaria. Vecinii sai din Balcanii de Vest care spera sa adere la UE in jurul anului 2025 au o sarcina si mai descurajatoare in reducerea decalajului fata de tarile mai bogate.Conform Open Society, Serbia si Albania vor trebui sa astepte pana dincolo de 2100 inainte de a gestiona aceasta problema si este posibil sa nu ajunga la standardele de viata din UE in acest secol.Conform statisticilor Eurostat privind PIB-ul per capita in 2016, indicatorul a variat de la 49% din media din UE in cazul Bulgariei, 58% in cazul Romaniei si 60% in cazul Croatiei, pana la 258% din media din UE in Luxemburg."Bulgaria va fi viitorul membru al zonei euro, nu am nici un dubiu in legatura cu asta. Dar trebuie sa pregatim asta cu metoda si o putem face fara sa ne grabim, deoarece altfel aderarea la euro ar putea sa nu fie perfecta", a afirmat luna trecuta comisarul european pentru afaceri economice, Pierre Moscovici. Acesta a adaugat ca Bulgaria, cel mai sarac membru al UE, ar trebui sa ia masuri pentru ca economia sa ajunga din urma tarile mai bogate din Europa Occidentala, deoarece aderarea la euro ar trebui sa fie "un beneficiu si nu un soc".Statul balcanic, care detine presedintia rotativa a blocului comunitar in perioada ianuarie-iunie 2018, isi accelereaza eforturile de adoptare a monedei unice iar premierul bulgar Boiko Borisov afirma ca Bulgaria va adera in urmatoarele 12 luni la ERM II (mecanismul ratelor de schimb - n. r.), anticamera zonei euro.Bulgaria urmeaza de mai multi ani un regim de austeritate, denumit Consiliul monetar, in conformitate cu care moneda nationala (leva) a fost legata mai intai de marca germana si ulterior de euro la un curs de schimb fix. Acest sistem a permis tarii vecine sa mentina indicatorii macroeconomici stabili si una din cele mai mici datorii publice (26,8% din PIB) din Europa. Cu toate acestea, potrivit criticilor, cea mai saraca tara membra UE trebuie sa isi alinieze economia cu cea a statelor membre mai bogate din Occident si sa combata coruptia inainte de a putea adopta moneda euro.