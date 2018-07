Bloomberg: UE invata din greseli si cere mai multe de la Romania si Bulgaria pentru a adera la euro

Bulgaria este ultima tara din fostul bloc socialist care vrea sa adere la euro, dupa ce saptamana trecuta a primit aprobarea Uniunii Europene pentru candidatura sa.Insa tara vecina a fost nevoita sa acceptedecat statele care au trecut pana acum la euro.In plus, ministrii de Finante din zona euro au sugerat ca noile conditii se vor aplica si altor state din regiune, precum Croatia si Romania, care vor sa urmeze Bulgariei in procesul de aderare la zona euro.Bulgaria, cea mai saraca tara membra a Uniunii Europene, indeplineste toate criteriile nominale pentru aderare la ERM-2. Moneda nationala, leva, este deja legata de euro, datoria publica este sub media din zona euro si sub limita de 60% din PIB ceruta de UE si se inregistreaza un surplus bugetar.Insa, dupa problemele provocate de datoriile Greciei si scandalurile cu privire la spalarea de bani din tarile care au aderat recent la euro, precum Letonia, Uniunea Europeana nu mai vrea sa isi asume riscuri.In consecinta, spre nemultumirea autoritatilor bulgare, au fost incluse solicitari suplimentare, precumsi masuri pentru"Aspectele ce tin de supervizarea bancara, convergenta institutionala si cea reala au dobandita o pondere mai importanta cand vine vorba de acceptare de noi membri in clubul euro. Aceasta seamana cu modificarea regulilor in timpul jocului, dar este ceva necesar dupa criza datoriilor", sustine Ciprian Dascalu, economist sef pentru Balcani la ING Bank NV.Noile conditii de aderare se vor aplica, aproape sigur, si Croatiei, care saptamana trecuta a reiterat faptul ca intentioneaza sa se alature mecanismului ERM-2 in 2020.La doar o zi dupa ce Uniunea Europeana a anuntat ca sprijina candidatura Bulgariei, guvernatorul Bancii Nationale a Croatiei, Boris Vujcic, a declarat ca aderarea la zona euro este "urmatorul pas natural" pentru statul respectiv.In cazul Romaniei, planurile de aderare nu sunt la fel de inaintate. In plus,, noteaza Bloomberg,Un alt motiv de ingrijorare estecare le separa de statele mai bogate din UE.De aceea, blocul comunitar cere Bulgariei sa asigure o convergenta economica sustenabila, o conditie care nu a fost impusa statelor baltice atunci cand acestea au cerut sa se alature mecanismului ERM-2.Insa, noile solicitari arata ca UE invata din greselile trecutului pe masura ce zona euro se extinde, subliniaza Daniel Gros, directorul Centrului de Studii pentru Politici Europene (CEPS) din Bruxelles."Experienta statelor baltice a aratat ca, daca o tara cu un nivel al veniturilor mult mai redus se alatura zonei euro, ar putea intra intr-un ciclu periculos de tip boom-bust. Este absolut necesar ca UE sa fie stabilizata si va fi si", a apreciat Daniel Gros.In luna mai a acestui an, Romania a anuntat ca isi va prezenta strategia de aderare la euro pana la sfarsitul anului. Potrivit celui mai recent program de convergenta, Romania vrea sa ajunga pana in 2020 la un PIB per capita echivalent cu 70% din media din zona euro, fata de aproximativ 60% in prezent.