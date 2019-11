Bloomberg: Urmatoarele tari care vor adera la euro au in vedere bugete echilibrate pentru 2020

Desi ambele tari indeplinesc criteriile necesare pentru a face trecerea la moneda euro, ele trebuie totusi sa depaseasca posibilele reticente ale tarilor din zona euro cu privire la adoptarea unor noi state in zona unica, dupa criza datoriilor Greciei si scandalul cu spalarea de bani din Letonia.Guvernul de la Sofia a anuntat ca va rezolva deficientele identificate in randul bancilor bulgare de Banca Centrala Europeana si are intentia de a adera la ERM-2 (mecanismul ratelor de schimb - n. r.), anticamera zonei euro, in luna aprilie 2020. La randul sau, Croatia intentioneaza sa intre in ERM-2 pana la mijlocul anului urmator in ideea unei aderari la zona euro pana in 2023, dupa ce datoria publica a fost redusa cu 10 puncte procentuale in ultimii trei ani."Economia croata va continua sa creasca intr-un ritm solid. Guvernul va utiliza veniturile suplimentare pentru a reduce si mai mult nivelul datoriei publice si a relaxa fiscalitatea", a declarat ministrul croat de Finante, Zdravko Maric.La randul sau, ministrul bulgar al Finantelor, Vladislav Goranov, a anuntat aprobarea bugetului pe 2020, care prevede ca tara vecina va reveni la o situatie fara deficit bugetar, dupa ce in acest an un contract important privind achizitia de avioane de vanatoare a majorat deficitul bugetar la 2,1% din PIB.Guvernele ambelor state si-au anuntat in mod oficial intentia de a adera la ERM-2, o perioada obligatorie de doi ani inainte de adoptarea monedei euro in care evolutia cursului de schimb al monedelor nationale in raport cu euro va fi limitat. Aceasta nu ar trebui sa reprezinta o problema pentru leva bulgara si kuna croata, deoarece ambele monede sunt ancorate de moneda euro de mai multe decenii.Daca vor adera la zona euro, Bulgaria si Croatia vor urma Estoniei, Letoniei Lituaniei, Slovaciei si Sloveniei, care, la fel ca toate fostele state comuniste care au aderat la Uniunea Europeana incepand din 2004, au promis ca vor renunta la monedele lor nationale. Insa, cand vine vorba de marile state membre din estul continentului, Polonia, Ungaria si Cehia nu au planuri privind o aderare imediata la zona euro, in pofida angajamentelor asumate, in timp ce Romania si-a exprimat in primavara interesul de a adera la zona euro dupa ce a renuntat la planurile anterioare.