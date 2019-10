Bruxelles-ul este cea mai tanara capitala din UE. Cat de tanar este Bucurestiul?

Aproximativ doua treimi din cele 19 orase cu cea mai scazuta rata (sub 25%) erau in Romania si Germania, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).Rata de dependenta de varsta tanara in orase era sub media UE (35%) in Germania, Cipru (date din 2011), Lituania, Luxemburg (date din 2011), Malta, Austria, Polonia (date din 2014), Romania, Slovenia (date din 2016) si Slovacia.Rata dependentei de varstnici este mai redusa (33%), reprezentand procentul de persoane varstnice (de 65 de ani sau mai mult) comparativ cu persoanele de varsta activa.La nivelul oraselor, Bruxelles-ul este cea mai tanara capitala din UE (cu o rata de dependenta de varsta tanara de peste 40%), urmat de Paris si Dublin (39%). In contrast, Lisabona, cu o rata a dependentei de varstnici de peste 41%, este capitala cu cei mai in varsta cetateni, inaintea Romei (36%) si a capitalei Maltei, Valletta (34%).In UE, cea mai ridicata rata de dependenta de varsta tanara se intalneste in orase din Franta si Marea Britanie.Majoritatea oraselor din UE care aveau in 2017 o rata a dependentei de varstnici de 45% sau mai mult erau in Italia (12 orase) si Germania (opt orase).In 2017, existau in UE 57 de orase cu o rata a dependentei de varstnici de sub 20%, cea mai redusa fiind in doua orase din apropiere de Madrid: Rivas-Vaciamadrid (10%) si Valdemoro (14%).Datele Eurostat au fost publicate cu ocazia Zilei mondiale a oraselor.