Bucurestenii se numara printre cei mai nemultumiti europeni de calitatea vietii pe care o duc in orasul lor

Europenii cei mai nemultumiti de scolile din orasul lor sunt cei din Bucuresti (48%) si Sofia (47%), iar cei multumiti in proportie de peste 75% se afla in Dublin (83%), Ljubljana, Nicosia si Helsinki (toate cu 79%) si Luxemburg (78%).Rezultatele sunt parte a unei statistici mai ample pe baza unui sondaj referitor la calitatea vietii, la care au raspuns peste 40.000 de persoane din 79 orase europene si patru metropole in 2015. In 17 orase, cel putin 80% din respondenti sunt multumiti de facilitatile de educatie din orasul lor, cel mai ridicat nivel fiind in Groningen si Rennes (ambele cu 88%), Braga (87%), Antwerpen (86%) si Zurich (85%) . In randul oraselor cu cel mai scazut grad de satisfactie privind scolile se afla doua capitale ale UE: Bucuresti (48%) si Sofia (47%).In privinta transportului public exista diferente semnificative intre orase. In aproximativ jumatate din orase cel putin trei sferturi dintre respondenti sunt multumiti de transportul public din orasul lor, cel mai inalt nivel de satisfactie fiind inregistrat in Zurich (97%), Viena (95%) si Helsinki (93%) . Pe de alta parte, in noua orase, mai putin de jumatate dintre respondenti sunt multumiti de transportul public din orasul lor: Bucuresti (48%), La Valletta (46%), Reykjavik, Kosice, Oulu (toate cu 45%), Nicosia (41%), Napoli (33%), Roma (30%) si Palermo (14%).Nivelul satisfactiei fata de serviciile de ingrijire medicala arata diferente semnificative intre orase. In zece orase (Zurich, Groningen, Antwerpen, Graz, Lille, Amsterdam, Bordeaux, Strasbourg, Geneva si Liege), cel putin 9 respondenti din 10 sunt multumiti de serviciile de ingrijire medicala din orasul lor iar in 24 de orase nivelul de satisfactie este de cel putin 80%, in special in orasele din Belgia, Germania si Franta. La polul opus, cei mai nemultumiti sunt locuitorii din 16 orase, inclusiv sapte capitale din UE: Atena, Varsovia, Budapesta, Bucuresti, Riga, Bratislava si Roma.In privinta starii in care se afla strazile si cladirile, cei mai multumiti sunt locuitorii din Zurich (93%) si Stockholm (90%), iar cei mai nemultumiti sunt in trei orase italiene: Roma (80%), Palermo (78%) si Napoli (78%) . In sapte capitale din UE - Roma, Sofia, Atena, Lisabona, Bucuresti, La Valletta si Madrid - mai putin de jumatate din respondenti s-au declarat multumiti de starea in care se afla strazile si cladirile.Prezenta strainilor este vazuta in general ca pozitiva de participantii la sondaj. In cinci orase, majoritatea respondentilor au fost de acord ca prezenta strainilor este buna pentru oras. In 57 de orase cel putin 70% de participantii la sondaj au fost de acord cu aceasta declaratie. Cel mai ridicat nivel se inregistreaza in Cluj-Napoca (91%) si Kobenhavn (90%), iar cel mai scazut in Istanbul (55%), Atena si Torino (toate cu 53%) si Ankara (52%).La intrebarea daca strainii sunt bine integrati, numai in sapte orase cetatenii au fost de acord in proportie de peste 70% iar in 33 de orase mai putin de jumatate din respondenti au fost de acord. Cel mai ridicat procent de cetateni care au fost de acord ca strainii sunt bine integrati in orasul lor se inregistreaza in Zagreb (77%) si Cluj Napoca (73%).Cele mai mari divergente se inregistreaza la calitatea aerului. In 61 de orase, majoritatea respondentilor sunt multumiti de calitatea aerului, in 20 de acestea procentul fiind de cel putin 80%. Cel mai ridicat nivel se afla in Rostock (94%), Groningen si Bialystok (ambele cu 92%) si Zurich (91%) . La polul opus, cei mai nemultumiti de calitatea aerului sunt locuitorii din Cracovia (83%), Ostrava (76%) si Bucuresti (75%).In 62 de orase, majoritatea respondentilor s-a declarat multumiti de nivelul zgomotului, cel mai ridicat nivel fiind in Oulu (88%) Newcastle si Aalborg (ambele cu 87%) . Cei mai nemultumiti sunt locuitorii din Istanbul (72%), Bucuresti (67%), Palermo si Atena (ambele cu 66%) .