CE: Romania nu indeplineste toate conditiile pentru aderarea la zona euro. Cum stau restul statelor aspirante?

Potrivit concluziilor raportului, toate statele membre vizate indeplinesc criteriul privind finantele publice; Bulgaria, Cehia, Croatia, Ungaria si Suedia indeplinesc criteriul ratelor dobanzilor pe termen lung, in timp ce Bulgaria, Croatia, Polonia si Suedia indeplinesc criteriul referitor la stabilitatea preturilor.Niciunul dintre statele membre nu indeplineste criteriul privind cursul de schimb, deoarece niciunul nu este membru al mecanismului cursului de schimb (MCS II).Practic, inainte de a adera la zona euro, este necesar ca un stat membru sa participe la acest mecanism, fara sa cunoasca tensiuni grave, timp de cel putin doi ani."Comisia este dispusa sa colaboreze cu statele membre care s-au angajat sa se pregateasca pentru o aderare de succes la zona euro prin consolidarea propriilor sisteme economic si financiar. De exemplu, raportul nostru de convergenta arata ca Bulgaria indeplineste deja criteriile nominale de la Maastricht legate de stabilitatea preturilor, de finantele publice si de convergenta ratelor dobanzilor pe termen lung. Salutam eforturile pe care le depun in prezent autoritatile bulgare in vederea participarii la mecanismul cursului de schimb (MCS II), pentru a indeplini si criteriile de stabilitate a cursului de schimb", a declarat vicepresedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis."Daca dorim ca tarile sa prospere in cadrul zonei euro, convergenta economica reala este la fel de importanta ca si convergenta nominala. De aceea este important ca tarile care doresc sa adopte moneda euro sa stimuleze productivitatea, sa sporeasca investitiile, sa imbunatateasca situatia ocuparii fortei de munca si sa solutioneze problema inegalitatilor", a declarat, la randul sau, comisarul european pentru afaceri economice si financiare, Pierre Moscovici.Pe langa evaluarea conditiilor formale pentru aderarea la zona euro, raportul publicat de Comisia Europeana constata ca legislatia nu este pe deplin compatibila cu normele uniunii economice si monetare in niciunul dintre statele membre vizate, cu exceptia Croatiei.Comisia a examinat si alti factori mentionati in tratat de care ar trebui sa se tina cont la evaluarea sustenabilitatii convergentei si a constatat ca statele membre din afara zonei euro sunt, in general, bine integrate in UE din punct de vedere economic si financiar.Cu toate acestea, unele dintre ele se confrunta in continuare cu vulnerabilitati macroeconomice si/sau au de a face cu probleme legate de mediul lor de afaceri si de cadrul lor institutional, care pot prezenta riscuri pentru sustenabilitatea procesului de convergenta.Separat, Comisia Europeana a informat ca, potrivit unui nou sondaj Eurobarometru, sprijinul exprimat in favoarea aderarii la zona euro a statelor membre din afara zonei euro care fac obiectul raportului de convergenta a crescut cu patru puncte procentuale fata de anul trecut, ajungand la 51%.