Ce se intampla cu vizele, bursele Erasmus sau transportul in UE in cazul unui Brexit fara acord

In cazul unui scenariu fara acord, Regatul Unit va deveni o tara terta si nu i se va aplica nicio masura tranzitorie.De la data respectiva, intreaga legislatie primara si secundara a UE va inceta sa se aplice Regatului Unit. Nu va mai exista o perioada de tranzitie, dupa cum se prevede in Acordul de retragere incheiat intre Cei 27 si premierul Theresa May, dar pe care Parlamentul de la Londra l-a respins de doua ori.Intr-un astfel de scenariu, relatiile Regatului Unit cu UE ar fi reglementate de dreptul international public general, inclusiv de normele Organizatiei Mondiale a Comertului. UE va avea obligatia de a aplica imediat normele si tarifele sale vamale la frontierele cu Regatul Unit. Aceasta obligatie include efectuarea de verificari si controale privind respectarea standardelor vamale, sanitare si fitosanitare si verificarea conformitatii cu normele UE. In pofida pregatirilor considerabile efectuate de autoritatile vamale ale statelor membre, aceste controale ar putea cauza importante intarzieri la frontiere. De asemenea, entitatile din Regatul Unit nu ar mai fi eligibile pentru granturi UE si nu ar mai putea participa la procedurile de achizitii publice din UE in conditiile in vigoare in prezent.In mod similar, cetatenii Regatului Unit nu vor mai fi cetateni ai Uniunii Europene. Britanicii vor fi supusi unor controale suplimentare la frontiere atunci cand vor intra pe teritoriul Uniunii Europene. Si in aceasta privinta, statele membre au efectuat pregatiri considerabile in porturi si aeroporturi pentru a se asigura ca aceste controale sunt efectuate cat mai eficient posibil. Cu toate acestea, intarzierile inerente unor astfel de controale nu pot fi excluse.Masurile legislative de asigurare a contingentei si pregatirii includ:Programul PEACE pe insula Irlanda, care sprijina pacea si reconcilierea, va continua pana la sfarsitul anului 2020. In ceea ce priveste perioada de dupa 2020, Comisia a propus deja, ca parte a propunerilor sale privind urmatorul cadru financiar multianual, continuarea si consolidarea sprijinului transfrontalier pentru pace si reconciliere in comitatele de granita ale Irlandei si Irlandei de Nord.UE va fi in masura sa isi onoreze angajamentele si sa continue sa efectueze plati in 2019 catre beneficiarii din Regatul Unit pentru contractele semnate si deciziile luate inainte de 30 martie 2019, cu conditia ca Regatul Unit sa isi onoreze obligatiile care ii revin in cadrul bugetului pentru 2019 si sa accepte toate verificarile de audit si controalele necesare.Pescarii si operatorii din statele membre ale UE vor primi compensatii din Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime pentru incetarea temporara a activitatilor de pescuit. UE va fi in masura sa acorde navelor din Regatul Unit acces in apele UE pana la sfarsitul anului 2019, cu conditia ca si navelor UE sa li se acorde acces reciproc in apele Regatului Unit.UE va permite masuri temporare si limitate menite sa ofere asigurarea ca nu va aparea nicio perturbare imediata a compensarii centrale a instrumentelor financiare derivate si a serviciilor depozitarilor centrali pentru operatorii din UE care recurg in prezent la operatori din Regatul Unit si sa faciliteze, pe o perioada determinata de 12 luni, novatia anumitor contracte derivate extrabursiere, in cazul in care se transfera un contract al unei contraparti stabilite in Regatul Unit catre o contraparte stabilita in UE-27.Aceste doua masuri vor asigura o conectivitate de baza a transportului aerian, astfel incat sa se evite intreruperea totala a traficului aerian dintre UE si Regatul Unit.Masura permite continuarea unei conectivitati rutiere de baza in conditii de siguranta intre UE si Regatul Unit pe o perioada limitata de timp, cu conditia ca Regatul Unit sa acorde un tratament reciproc intreprinderilor si operatorilor din UE.Se asigura valabilitatea autorizatiilor de siguranta pentru anumite parti ale infrastructurii feroviare pe o perioada strict limitata de trei luni, pentru a permite identificarea unor solutii pe termen lung in conformitate cu legislatia UE. Masura este legata in special de tunelul de sub Canalul Manecii si va fi conditionata de mentinerea de catre Regatul Unit a unor standarde de siguranta identice cu cerintele UE.Se urmareste sa se asigure securitatea juridica si sa se garanteze continuitatea activitatilor din sectorul transportului maritim.Prin aceasta masura se adauga, la reteaua centrala, noi legaturi maritime intre Irlanda, Franta, Belgia si Tarile de Jos si se introduce o noua prioritate de finantare in cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE): adaptarea infrastructurii de transport in scopuri de securitate si de efectuare a verificarilor la frontierele externe.Aceasta masura asigura faptul ca un scenariu fara acord nu afecteaza buna functionare si integritatea de mediu a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii.Studentii si stagiarii aflati in strainatate care participa la programul Erasmus+ la momentul retragerii Regatului Unit isi pot finaliza studiile si pot primi in continuare finantarile sau granturile corespunzatoare.Drepturile (cum ar fi perioadele de asigurare, de incadrare in munca sau de sedere in Regatul Unit inainte de retragere) ale persoanelor care si-au exercitat dreptul la libera circulatie inainte de retragerea Regatului Unit sunt protejate.Cetatenii britanici ar urma sa poata efectua calatorii fara viza in UE daca Regatul Unit acorda, la randul sau, pe baza de reciprocitate, un regim nediscriminatoriu de calatorii fara vize pentru toti cetatenii UE.In ceea ce priveste nevoia de resurse financiare si/sau de asistenta tehnica, normele in vigoare privind ajutoarele de stat ale UE fac posibila solutionarea problemelor intampinate de intreprinderi in cazul unui Brexit fara acord. De exemplu, normele privind ajutoarele de stat permit intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-urilor) sa beneficieze de ajutor pentru consultanta sau pentru formare, care ar putea fi utilizat pentru a contribui la pregatirea acestora (inclusiv pentru eventualele formalitati vamale viitoare) . Orientarile privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor contin dispozitii referitoare la schemele de sprijin temporar pentru restructurarea IMM-urilor, care ar putea fi utile pentru solutionarea problemelor de lichiditate cauzate de Brexit. Finantarea se poate accesa sub diferite forme, de exemplu prin scheme de imprumut finantate de stat care respecta rata de referinta sau prin garantii de stat prevazute in Comunicarea privind garantiile.Asistenta tehnica si financiara din partea Uniunii Europene poate fi pusa la dispozitie in anumite domenii, cum ar fi formarea functionarilor vamali in cadrul programului Vama 2020. Alte programe pot contribui la proiecte de formare similare in domeniul controalelor sanitare si fitosanitare. In ceea ce priveste agricultura, legislatia UE ofera o larga gama de instrumente pentru a face fata efectelor imediate ale retragerii Regatului Unit, in special in scenariul fara acord.