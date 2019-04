Cele sase state din Balcanii de Vest vor elimina tarifele de roaming din 2021

Acordul, semnat joi la Belgrad de reprezentantii din Albania, Bosnia-Hertegovina, Kosovo, Macedonia de Nord, Muntenegru si Serbia, prevede o reducere a tarifelor de roaming cu 27% incepand cu 1 iulie 2019 si eliminarea lor incepand din luna iulie 2021.Toate aceste tari, care impreuna au 20 de milioane de utilizatori de telefonie mobila, spera sa adere la Uniunea Europeana si se gasesc in diferite etape ale procesului de aderare, Muntenegru si Serbia fiind in frunte."Este o zi istorica. Semnarea noului acord regional cu privire la tarifele de roaming de catre partenerii din din Balcanii de Vest este o solida demonstratie de integrare politica si regionala", a declarat cu aceasta ocazie comisarul european pentru economie digitala, Mariya Gabriel.Premierul Serbiei, Ana Brnabic a salutat si ea faptul ca Serbia si Kosovo au semnat acordul, in pofida relatiilor bilaterale tensionate. Serbia si Kosovo trebuie sa isi normalizeze relatiile pentru ca sa faca progrese in procesul de aderare la UE.Incepand din 15 iunie 2017, ca un rezultat concret al pietei unice digitale, europenii isi pot utiliza telefoanele mobile (pentru apeluri, sms-uri si date) atunci cand calatoresc in UE fara a plati tarife de roaming suplimentare. Cu alte cuvinte, o persoana isi poate utiliza telefonul atunci cand calatoreste exact ca acasa, fara a se teme de facturi telefonice ridicate.