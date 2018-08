Cetatenii europeni sunt in favoarea renuntarii la ora de vara

Aproximativ 4,6 milioane de persoane au luat parte la cel mai mare sondaj online derulat in istoria UE in perioada 4 iulie-16 august, iar trei milioane dintre respondenti au fost din Germania.Oficial, Comisia Europeana va prezenta joi rezultatele sondajului si nu a dorit sa comenteze in avans. Cu toate acestea, cotidianul german Westfalenpost, citand surse bine informate de la Bruxelles, a dezvaluit rezultatele sondajului.Trecerea la ora de vara a fost introdusa in Germania in 1980, si mult mai devreme in alte state membre UE, in ideea economisirii energiei. Incepand din 2002, trecerea la ora de vara a fost uniformizata la nivelul intregului bloc. Potrivit reglementarilor europene, in statele din blocul comunitar, ceasurile se dau cu o ora inainte in ultima duminica din luna martie si cu o ora inapoi in ultima duminica din octombrie.Sondajul vine ca urmare a unei rezolutii adoptate de Parlamentul European in februarie, in care s-a cerut reevaluarea regimului schimbarii orei precum si in urma solicitarilor cetatenilor si a catorva state membre.Europarlamentarul german Peter Liese a declarat pentru Westfalenpost ca executivul comunitar trebuie sa ia masuri concrete pentru a renunta la ora de vara. "Daca rezultatul consultarilor este clar, organismele europene nu o pot ignora", a spus Peter Liese.Cei care se opun trecerii la ora de vara sustin ca aceasta practica nu a generat rezultatele promise. Comisia Europeana a descoperit ca economiile de energie produse de trecerea la ora de vara sunt mici. In schimb, multi cetateni din cele 28 de stat se membre se plang de efectele negative ale trecerii la ora de vara asupra bioritmului lor, inclusiv tulburari de somn, nervozitate si lipsa concentrarii.Reprezentanta Comisiaei Europene la Berlin a informat ca va dura o perioada pentru a analiza rezultatele sondajului, adaugand ca expertii trebuie sa isi expuna si ei opiniile inainte ca executivul comunitar sa poate face o recomandare.