China a devenit cel mai mare investitor strain in Europa, in 2017

China a crescut valoarea investitiilor sale in regiune cu 78% pana la 7,7 miliarde de euro, dupa un avans de 96% in 2016. Statele Unite au ramas primul investitor ca volum, cu 92 de tranzactii in 2017, potrivit raportului "M&A Emerging Europe 2017/2018", publicat de CMS in colaborare cu EMIS."Aceste rezultate pot fi un semnal pentru ce se asteapta in viitor in regiune, deoarece investitiile interne au continuat sa domine activitatea: investitorii rusi au efectuat 603 tranzactii in valoare de 22,5 miliarde de euro iar investitorii polonezi au negociat 166 de tranzactii in valoare de 4,3 miliarde de euro", se precizeaza intr-un comunicat remis miercuri AGERPRES.In ansamblu, Europa emergenta a inchis 2017 cu 2.113 tranzactii, cu 6% mai mult fata de 2016, iar valoarea tranzactiilor a ajuns la 71,5 miliarde de euro, un declin fata de 2016, dar cu mult peste valorile din 2014 si 2015."In ciuda incertitudinilor legate de politica mondiala, increderea a crescut in a doua jumatate a anului. Acest lucru a dus la un flux sanatos de tranzactii in contextul unui interes crescut din partea investitorilor straini. Acest lucru era valabil in special pentru China si arata ca regiunea va juca un rol important in initiativa sa T Belt and Road t pentru imbunatatirea infrastructurii partenerilor comerciali cheie. Suntem deja martorii unui volum important de activitate la inceputul anului 2018, cu toate semnele care indica un alt an bun pentru activitatea de fuziuni si achizitii din regiune", a declarat Helen Rodwell, partener, CEE Corporate Practice, CMS.Potrivit raportului, in 2017 s-au evidentiat cativa actori importanti. In Ucraina, in pofida tensiunilor din estul tarii, s-a inregistrat o crestere cu 67% a activitatii de fuziuni si achizitii, in timp ce Ungaria a inregistrat cea mai mare crestere (126%), in valoare totala de 2,7 miliarde de euro.Romania a inregistrat o crestere puternica in activitatea de fuziuni si achizitii, cu o crestere cu 13% a volumului de tranzactii si cu 64% a valorii acestora. Cresterea economica din Polonia a avut ca rezultat o piata puternica a tranzactiilor, cu o crestere de 3% a volumului de tranzactii (288).In intreaga regiune, cel mai activ sector a fost cel imobiliar si de constructii, cu un total de 390 tranzactii in valoare de 16,9 miliarde de euro, urmat de cel productiv (Manufacturing) si apoi de cel tehnologic.Polonia a fost cea mai activa piata pentru noile listari la bursa de valori, cu un IPO in valoare totala de aproape 1,8 miliarde de euro."Suntem, in general, optimisti si credem ca 2018 va fi un an foarte bun pentru fuziuni si achizitii in regiune. Cresterea economica din CEE/SEE, impreuna cu finantarea inca ieftina, la care se adauga si numarul redus al incertitudinilor de la inceput de an, comparativ cu 2017, fac din regiune o destinatie de investitii de dorit.In plus, ne asteptam ca incertitudinea fiscala si de reglementare din Statele Unite sa forteze companiile de acolo sa fie mai precaute cu privire la tranzactiile interne si sa se uite in schimb mai atent la Europa.Clasarea Chinei ca prim investitor in Europa Centrala si de Est anul trecut ar putea sugera viitoarele tendinte in piata de M&A", a conchis Stefan Stoyanov, head of M&A Database, EMIS.Raportul "M&A 2017/2018" prezinta tendintele din 15 tari emergente din Europa Centrala si de Est - Albania, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Republica Ceha, Ungaria, Muntenegru, Polonia, Romania, Federatia Rusa, Serbia, Slovacia, Slovenia, Turcia si Ucraina - pe baza datelor EMIS M&A pentru 2012-2017, combinate cu comentarii, previziuni si prognoze pentru anul 2018, furnizate de CMS.CMS consiliaza corporatii multinationale si investitori in Europa Centrala si de Est de peste 25 de ani. CMS Romania este membru al retelei internationale CMS.EMIS pune la dispozitie informatii relevante, date de cercetare, comparatii si analize stiintifice de piata pentru peste 120 de piete emergente.