China curteaza Europa de Est sub privirile ingrijorate ale Bruxelles-ului

Orasul Dubrovnik, 'perla Adriaticii', gazduieste cel de al 8-lea summit '16+1', o platforma pentru investitiile Beijingului in 11 tari din Europa Centrala si de Est.Insa aceasta platforma este urmarita cu ingrijorare in Europa Occidentala, care se teme de o incercare a Chinei de a diviza Uniunea Europeana, lucru dezmintit de premierul Li Keqiang.Intr-un articol publicat in principalele publicatii din Croatia inaintea reuniunii, seful Guvernului chinez descrie summitul in termeni entuziasti. "Atunci cand aducem laolalta 17 tari de toate culorile, obtinem ceva mai mult decat un curcubeu. Daca construim un pod intre Asia si Europa vom pune la punct o cooperare frumoasa in viitor", sustine Li Keqiang.Europa de Est este o componenta esentiala a proiectului chinez vizand "un nou drum al matasii".Acest proiect faraonic lansat de Beijing in 2013 prevede investitii de peste 1.000 de miliarde dolari in infrastructurile rutiere, feroviare si maritime pentru a facilita exporturile chineze.China a anuntat deja o linie de credit de 10 miliarde de dolari si un fond de investitii de trei miliarde dolari pentru cele 16 state din Europa Centrala si de Est ai caror reprezentanti se intalnesc vineri cu Li Keqiang.Insa pana acum bilantul este unul mixt, anumite proiecte sunt in curs de constructie insa investitiile promise au fost amanate sau chiar anulate.De exemplu, constructia unei cai ferate de mare viteza intre Belgrad si Budapesta tocmai a inceput in Serbia, la cinci ani de la anuntarea proiectului.Summitul '16+1' din acest an vine la doar trei zile dupa o intalnire importanta intre premierul chinez si oficialii UE, care solicita relatii comerciale mai echilibrate cu gigantul asiatic, catalogat in prezent drept un 'rival sistemic'.Marti, la Bruxelles, China a promis ca isi va deschide mai mult economia, conform unei declaratii comune cu Uniunea salutata drept un avans de europeni. Intr-un document de sapte pagini semnat de Li Keqiang, presedintele Consiliului european, Donald Tusk, si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, Bruxelles-ul si Beijing-ul se angajeaza sa promoveze un comert "fondat pe reguli" si sa combata "unilateralimsul si protectionismul".Unele state europene, precum Franta si Germania, sunt din ce in ce mai ingrijorate de proiectul "noului drum al matasii", in special dupa ce guvernul populist italian a devenit primul membru al G7 care se alatura acestui proiect.Potrivit cifrelor furnizate de Comisia Europeana, in 2018 China a fost cel mai mare exportator in UE si totodata a doua destinatie pentru exporturile de produse europene. Balanta comerciala este inclinata semnificativ in favoarea Chinei care realizeaza un excedent de 184 miliarde euro.Prim-ministrul Viorica Dancila participa, joi si vineri, la Summitul sefilor de guvern ai formatului cooperarii ''16+1'' / Europa Centrala si de Est - R. P. Chineza, care se desfasoara la Dubrovnik, Croatia. Din delegatia oficiala a Romaniei fac parte viceprim-ministrul Viorel Stefan, ministrul pentru Mediul de afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si seful Cancelariei prim-ministrului, Costin Mihalache.